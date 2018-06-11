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Sermaye Türkiye’ye akacak, ’den kaçacak

Giriş Tarihi: 11.6.2018
Sermaye Türkiye’ye akacak, Kore’den kaçacak
ULUSLARARASI Finans Enstitüsü (IIF) verilerine göre, bu yıl gelişmekte olan ülkelere 42.3 milyar dolarlık net sermaye girişi beklenirken, en fazla girişin 51.3 milyar dolarla Türkiye'ye, en fazla çıkışın ise 77 milyar dolarla 'de olacağı öngörülüyor. Bu yıl Çin, Macaristan, Kore, Rusya ve Tayland'da sermaye çıkışı, Türkiye, Arjantin, Brezilya, Şili, Kolombiya, Çek Cumhuriyeti, Hindistan, Endonezya, , Polonya, Güney Afrika ve 'da ise sermaye girişi yaşanacak. Sermaye girişi yaşanması beklenen 12 ülkeye toplam 264 milyar dolar nakit akışı öngörülüyor. 5 ülkede para çıkışlarının ise 221.7 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor.
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Sermaye Türkiye’ye akacak, Kore’den kaçacak
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