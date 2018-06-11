HalkBank

Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Son Dakika: FETÖ’cü aile gaybubet evinde yakalandı

Son Dakika: ’cü aile gaybubet evinde yakalandı

Son dakika haberi... polisi, ’den aranan aynı aileden ihraç cumhuriyet savcısı, doktor ve komiser yardımcısını örgütün gaybubet evinde yakalayarak gözaltına aldı.

İHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 11.6.2018 17:22
Son Dakika: FETÖ’cü aile gaybubet evinde yakalandı

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından ortaklaşa yürütülen /PDY soruşturmaları kapsamında 'Silahlı terör örgüne üye olmak' suçlaması ile haklarında yakalama kararı bulunan ihraç doktor F.D., ihraç cumhuriyet savcısı A.D. ve eski komiser yardımcısı A.U., Kayseri'de örgüte ait saklanmış oldukları gaybubet evinde yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyesevk edilenlen ihraç cumhuriyet savcısı A.D. tutuklanırken, eski komiser yardımcısı A.U. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İhraç doktor F.D.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Ayrıca, F.D. ile A.D.'nin evli olduğu, A.U.'nun ise F.D.'nin kardeş olduğu bildirildi.

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika: FETÖ’cü aile gaybubet evinde yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN