Son Dakika: FETÖ’cü aile gaybubet evinde yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından ortaklaşa yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında 'Silahlı terör örgüne üye olmak' suçlaması ile haklarında yakalama kararı bulunan ihraç doktor F.D., ihraç cumhuriyet savcısı A.D. ve eski komiser yardımcısı A.U., Kayseri'de örgüte ait saklanmış oldukları gaybubet evinde yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyesevk edilenlen ihraç cumhuriyet savcısı A.D. tutuklanırken, eski komiser yardımcısı A.U. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İhraç doktor F.D.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Ayrıca, F.D. ile A.D.'nin evli olduğu, A.U.'nun ise F.D.'nin kardeş olduğu bildirildi.