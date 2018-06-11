Son Dakika: TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu büyüme rakamlarını değerlendirdi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "2017'den sonra 2018 ilk çeyrekte de yüzde 7'nin üzerinde gerçekleşen büyüme ülkemize moral verdi, umut ve güven kaynağı oldu. Dünya ortalamasının 2 katına ulaşan 7 yıldızlı büyüme performansımızla, olumsuz beklentileri ve tahminleri boşa çıkartmaya da devam ettik" dedi.

"BU MÜTHİŞ PERFORMANSLA HERKES ÜRETİCİ, TÜCCAR VE SANAYİCİLERİMİZLE GURUR DUYMALI"

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu büyüme rakamlarını değerlendirdi. Hisarcıklıoğlu değerlendirmesinde, "2017'den sonra 2018 ilk çeyrekte de yüzde 7'nin üzerinde gerçekleşen büyüme ülkemize moral verdi, umut ve güven kaynağı oldu. Dünya ortalamasının 2 katına ulaşan 7 yıldızlı büyüme performansımızla, olumsuz beklentileri ve tahminleri boşa çıkartmaya da devam ettik. Türk iş dünyası tüm tezviratlara kulağını tıkayarak, ileriye bakıyor ve ülkemizi büyütüyor. Bu müthiş performansla herkes üretici, tüccar ve sanayicilerimizle gurur duymalı. Karşımıza çıkarılan her olumsuzluğa, dışarında gelen ekonomik ve siyasal engellere rağmen neler yapabileceğimizi, ne kadar dinamik ve üretken olduğumuzu bir kez daha ispatladık. Özel sektör-devlet işbirliğiyle tüm engelleri aşabildiğimizi gösterdik ve dünyaya çok güçlü bir mesaj verdik. Hükümetimizin iş âlemiyle istişare ederek hayata geçirdiği finansman, istihdam ve üretimdeki tarihi destekler, Oda-Borsa camiamızın öncülük ettiği TOBB Nefes Kredisi ve Kredi Garanti Fonumuz kanalıyla hayata geçirilmesini sağladığımız 250 milyar liralık reel sektör kredi kefaleti, çarkların yeniden dönmesini sağladı" ifadelerini kullandı.

"Her zaman Türkiye'ye güvenen kazanır dedik" diyen Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye, kendisine güvenenleri yanıltmadı. Türkiye'ye güvenip yatırıma ve üretime devam edenler kazandı, bundan sonrada kazanmaya devam edecek. Türkiye yüksek büyüme ve güçlü ekonomi ile küresel bir güç olma yolunda yürümeyi sürdürecek. Türk iş dünyası olarak daha güçlü bir ekonomi, daha güçlü bir Türkiye için daha çok üretim, yatırım, istihdam ve ihracatla bu büyümeyi devam ettirmeye kararlıyız. Enflasyonun ve faiz oranlarının tek hanelere çekilmesiyle, bu yüksek büyümenin korunması, orta gelirden üst gelir seviyesine yükselmemiz mümkün olacak. Hükümetimize ve ekonomi yönetimine, iş dünyamızın yanında yer alarak hayata geçirdiği reformlarla bu yüksek büyümeye verdikleri önemli katkı için de ayrıca teşekkür ediyorum."