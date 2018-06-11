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Türkiye’nin en büyük üne ilk kazma

Giriş Tarihi: 11.6.2018
Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşümüne ilk kazma
2 milyon 250 bin metrekare büyüklüğüyle Türkiye'nin en büyüğü olan Okmeydanı Projesi için ilk kazma vuruldu. 100 bin kişinin hayatını doğrudan ilgilendiren projenin birinci etap startı Van Blokları'ndan verildi. Beyoğlu Belediye Başkanı Misbah Demircan, "Buranın yüzde 80'ini vatandaşa veriyoruz. Daireye daire, dükkana dükkan dedik" ifadelerini kullandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ise, "Kentsel dönüşümde vatandaşı yerinden etmeme kararı aldık. Vatandaşlardan para almayacağız. Sadece 100 metrekare dairesi varsa bundan yüzde 20 kesinti yapacağız" diye konuştu. Proje alanının yüzde 78'i Okmeydanı'nda ikamet eden hak sahiplerine verilecek.
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Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşümüne ilk kazma
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