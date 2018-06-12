1.4 milyon yazılımcı aranıyor

Dünyadaki büyüklüğü 5 trilyon dolar, Türkiye
'deki büyüklüğü ise 30 milyar dolar seviyesine erişen bilişim sektörü, pek çok yeni uzmanlık dalı ve mesleği de beraberinde getiriyor. 2018'de Türkiye'de bilgi teknolojileri konusunda yapılan harcamaların 22.5 milyar doları bulması bekleniyor. Yapılan araştırmalara göre, yazılım 2018'de yüzde 5.2'lik büyüme oranı ile en hızlı büyüyen alanlardan biri olacak. Dünyada da 2020 yılında yazılım alanındaki istihdam yaklaşık 1.4 milyon artacak. Türkiye'nin yeni online iş platformu SanalUzman, freelance çalışmayı bir yaşam biçimi haline getiren uzmanlara iş fırsatları sunuyor. SanalUzman Genel Müdürü Niyazi Bekiroğlu, "Farklı uzmanlık alanlarında çalışan freelancer'lar sistemimizde yer alıyor. Türkiye'nin yazılım alanında yüksek bir potansiyeli var. Biz de bu potansiyeli insan kaynağı açısından ileriye taşıyoruz. Nitelikli iş gücünü tek bir kaynakta toplayan platformumuzun sektör için kıymetli bir kazanç olduğunu düşünüyorum" dedi.