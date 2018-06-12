144 bin kişi barışa başvurdu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki
, İmar Barışı dün itibarıyla 144 bin başvuru yapıldığını söyledi. Vatandaşın çok rahat girebileceği bir sistem tercih ettiklerini belirten Bakan Özhaseki, "Araştırmak için sitemize giren, çıkan, bakan vatandaş sayısı yüz binlerce. O zaman ben anlıyorum ki tespitlerimiz doğru, Türkiye
'nin neredeyse yüzde 60'tan fazlası, yani yapı blok tamamı, elimizdeki yapıların tamamının yüzde 60'tan fazlası ki, bu sayı neredeyse 15 milyona tekabül ediyor, bu işten istifade edecek. Vatandaşımızın da 80 milyonluk bir ülkede 50 milyona yakın olanı bu işten istifade edecek gibi gözüküyor" ifadelerini kullandı.