15 yılda 150 milyar liralık kaynak

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ
), kurulduğu 1984 yılından 2002'ye kadar geçen 19 yılda 43 bin konut üretirken, 2003-2018 yıllarında alt ve orta gelir grubu vatandaşlar için ihale tarihi alınmış projelerle 835 bin sosyal konut rakamına ulaştı. Dar ve orta gelir grubu için 374 bin 42, alt-yoksul gelir grubu için ise 151 bin 301 konut üreten TOKİ'nin, konut gecekondu dönüşüm uygulaması 142 bin 301, afet konutu uygulaması 37 bin 734, tarım köy uygulaması 6 bin 415, ihale tarihi alınmış projelerin sayısı ise 11 bin 177'e ulaştı. Bütün bu hizmetleri devletin genel bütçesinden pay almadan gerçekleştiren ve 15 yılda inşaat sektörüne yaklaşık 150 milyar lira kaynak aktaran TOKİ, önümüzdeki 5 yıl içinde 400 bin konut daha yaparak 2023'te 1 milyon 200 bin rakamına ulaşmayı hedefliyor. TOKİ, emeklilere 250 liradan başlayan taksitler ve 240 aya varan vadelerle uygun ödeme koşullarında ev sahibi olma fırsatı sunuyor. Mevcut konut üretimlerinin yüzde 25'i emeklilere ayrılırken, doğrudan kendi talepleriyle yepyeni konut projeleri de hayata geçiriliyor. Her yıl yaklaşık 15 bin emekli vatandaş, TOKİ sayesinde konut sahibi oluyor.