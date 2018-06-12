Asgari ücrette kritik düzenleme

Tebliğde,
2 yıldır asgari ücret
in yıl başında belirlenen net tutarın altına düşmemesi için geçici olarak uygulanan ilave asgari geçim indirimi uygulamasının kalıcı olmasına ilişkin hüküm de yer aldı. Düzenlemeyle net asgari ücret bin 603 liranın altına düşmeyecek. Tebliğle hizmet erbabına ödenen tazminatların vergilendirilmesiyle istisna uygulaması da düzenlendi. Vergiler dolayısıyla yılın son aylarında asgari ücretin belirlenen rakamın altına düşmesi tehlikesi oluyordu. Artık bu durum ortadan kalktı.