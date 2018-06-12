Bakan Albayrak: Yerler belirlendi çalışmalara başlıyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, NTV canlı yayınında gençlerin sorularını yanıtladı.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Bakan Albayrak, Akdeniz'deki sondaj çalışmaları hakkında önemli açıklamalar yaptı.

"YERLER BELİRLENDİ, BAŞLIYORUZ"

Türkiye'nin bu konuda kararlı olduğunu yineleyen Berat Albayrak, "Kara ve derin sondajcılığında önemli çalışmalar yaptık. Agresif biçimde arama ve sondaj çalışması başlattık. Sondaj yapacağımız yerleri belirledik, başlıyoruz." diye konuştu.

Bakan Albayrak: "Yerler belirlendi, başlıyoruz"