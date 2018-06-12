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: Yerler belirlendi çalışmalara başlıyoruz

ve Tabii Kaynaklar Bakanı petrol ve doğalgaz arama çalışmaları ile ilgili son bilgileri başladı. dün canlı yayında yerlerin belli olduğunu, çalışmaların başlayacağını belirtti.

Giriş Tarihi: 12.6.2018 11:45 Güncelleme Tarihi: 12.6.2018 12:11
Bakan Albayrak: Yerler belirlendi çalışmalara başlıyoruz

ve Tabii Kaynaklar Bakanı , NTV canlı yayınında gençlerin sorularını yanıtladı.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde de bulunan , 'deki sondaj çalışmaları hakkında önemli açıklamalar yaptı.

"YERLER BELİRLENDİ, BAŞLIYORUZ"

'nin bu konuda kararlı olduğunu yineleyen Berat Albayrak, "Kara ve derin sondajcılığında önemli çalışmalar yaptık. Agresif biçimde arama ve sondaj çalışması başlattık. Sondaj yapacağımız yerleri belirledik, başlıyoruz." diye konuştu.

Bakan Albayrak: "Yerler belirlendi, başlıyoruz"

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Bakan Albayrak: Yerler belirlendi çalışmalara başlıyoruz
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