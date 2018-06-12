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Türkler’i bekliyor

Giriş Tarihi: 12.6.2018
Bereket Cenneti Türkler’i bekliyor
Çin'de 80 milyonu aşkın kişinin yaşadığı Sichuan bölgesi, Türkiye'de tanıtım atağına geçti. Tarihte "" olarak adlandırılan Sichuan bölgesinin yöneticileri, önemli temaslar sağladı. Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu yardımcısı Zhong Hong Nuo, "İki ülke arasında turistik iş birliklerini güçlendirmek ve Türk kardeşlerimizi Sichuan'da ağırlamak istiyoruz" dedi. İstanbul Vali Yardımcısı İsmail Gültekin de, iki üke arasındaki turizmin gelişmesi için Çin ile Türkiye arasındaki uçak sayısının artması gerektiğini ve vize probleminin tamamen ortadan kalkması gerektiğini söyledi.
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Bereket Cenneti Türkler’i bekliyor
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