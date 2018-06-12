Bor nükleerden de önemlı

Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak
, NTV ekranlarında yayımlanan programda Ahmed Arpat'ın moderatörlüğünde gençlerin sorularını yanıtladı.
Türkiye'nin yeni bor stratejisinden bahseden Bakan Albayrak, "Boru işleyerek katma değeri yüksek ürünlere döndüreceğiz. Bor konusu nükleer konusundan bile daha önemli bir konudur" dedi.
Bakan Berat Albayrak'ın açıklamalarından önemli satır başları şöyle: BORU İŞLEYECEĞİZ:
Enerjiyi bir vizyonla görmemiz gerekiyor. Türkiye enerji alanında çok önemli adımlar attı. 2 yıldır bor üzerine ince bir siyaset yürüttük. Teknoloji ve trende sahip olmazsanız sadece pazar olursunuz. Boru işleyerek katma değeri yüksek ürünlere döndüreceğiz. Bor konusu nükleer konusundan bile daha önemli bir konudur. SONDAJCILIKTA ÖNEMLİ İŞLER YAPTIK:
(Petrol doğalgaz arama çalışmaları) Kara ve derin sondajcılığında önemli çalışmalar yaptık. Agresif biçimde arama ve sondaj çalışması başlattık. Sondaj yapacağımız yerleri belirledik, başlıyoruz. RÜZGÂR VE GÜNEŞ ENERJİSİ ÖNCELİĞİMİZ:
Bölgenin en büyük enerji depolamasını gerçekleştiriyoruz. Rüzgâr ve güneş enejisini önceliklendiriyoruz. Etkin ve katma değer yaratan bir süreç olacak. İnsan kaynağı sayı ve kalitesini sürekli artırıyoruz. BAĞIMSIZ ENERJİ STRATEJİSİ:
(Paris İklim anlaşması ve Türkiye) Anlaşmada Türkiye doğru sınıflandırılmıyor. Türkiye'nin bağımsız enerji stratejisi oluşturuldu.
Bakan Albayrak, dün katıldığı Beykoz İncirköy Mahallesi
'ndeki sokak iftarında da muhalefeti eleştirdi. Albayrak şunları kaydetti: Bakıyoruz vaat edilen icraatlara, bazılarına gülüyoruz ama bazen gülmek de yetmiyor. 'Bordan cam üreteceğiz' dediler ama borcam 1980'lerden beri var. Bir diğeri çılgın proje olarak tülbent müzesi açacakmış. Bir diğeri diyor ki 'S-400'leri külliye için yapmışız.' Bunlara gülmek bile israf. Bugün bir diğerini daha duydum ki, ibretlik. Ana muhalefetin adayı diyor ki 'Biz yetki alırsak, 1+8+4'ü getireceğiz.' Ne demek bu? 'Türkiye'yi, 28 Şubat'ın Türkiye'sine geri götüreceğiz' demek. Bu zihniyetle ülkeyi bölecek, ayrıştıracak. KANDİL'İN NEFESİ KESİLDİ
Enerji Bakanı Berat Albayrak, dün ayrıca Beykoz Belediyesi tarafından Tokatköy'de düzenlenen sokak iftarında vatandaşlarla sohbet etti, ardından Beykoz İncirköy Mahallesi'ndeki sokak iftarına katıldı. Burada gündemdeki gelişmeleri değerlendiren Albayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın Kandil'e yönelik operasyon hakkında çok güzel bir haber verdiğini söyledi. Albayrak, "Kandil'in nefesi kesildi, artık son günlerini yaşıyor. 10 yıllardır bu ülkenin annelerini ağlatan, evlatlarını öksüz, yetim bırakan terör belasının inlerine girdiğimiz son günler. Kandil'i tarihe gömeceğimiz yeni bir dönemin eşiğindeyiz. Türkiye çok güçlü bir ülke. Dün Afrin, bugün Kandil. Bunlar nereye giderse gitsin, tarihe gömeceğiz" diye konuştu.