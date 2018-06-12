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Emekliye açıklaması geldi! – İşte emeklinin maaşına alacağı zam miktarı…

Emekliye müjdesi haberi geldi. Milyonlarca emeklinin beklediği zam ile ilgili detaylar netleşmeye başladı. Daha önce planlandığı doğrultusunda yapılacak zam miktarının yüzde 5-5.5 oranında olması bekleniyordu. Ancak enflasyonun netleşmesi ile birlikte zam miktarında da artış kaçınılmaz olacak. Beklenti anketindeki TÜFE tahminine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerin zammı yüzde 7.27, memur emeklilerinin ise yüzde 6.77 olarak şekillendi. Peki ‘En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?’ İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 12.6.2018 09:27 Güncelleme Tarihi: 12.6.2018 09:37
Emekliye son dakika zam açıklaması geldi! – İşte emeklinin maaşına alacağı zam miktarı…
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Emekliye son dakika zam açıklaması geldi! – İşte emeklinin maaşına alacağı zam miktarı…
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