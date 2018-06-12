Flaş karar! Bayramda AVM'ler kapalı

Esnafın da yoğun talebinin ardındAntalyalya Valiliği, kentteki AVM'lerin Ramazan ve Kurban Bayramı`nın 1. günü kapalı tutulması talimatı verdi. Kararın ardından Vali Münir Karaloğlu'nun imzasıyla AVM'lere, 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanununun 13. maddesi kapsamında Antalya'da faaliyet gösteren AVM'lerin açılış ve kapanış saatlerinde bir takım değişiklikler yapıldı.

"ÇALIŞANLAR BAYRAMI BİRAZ OLSUN YAŞAYACAK"

AVM'lerin bayramın 1. günü kapatılması kararının ardından ATSO Başkanı Davut Çetin, "AVM'lerden bayramın 1. gününün tatil olmasıyla ilgili talep geldi. Biz de bu talep üzerine başvuruda bulunduk. Vali Münir Karaloğlu da bunu onayladı. Çalışanların bayramı biraz olsun yaşaması açısından önemli bir karar.

Bizim üyelerimizin de bir gün tatil yapabilmesi için böyle bir karara başvurduk. AVM'ler bayramda bir gün kapalı olunca, esnafların da kazancı artar. Bu anlamda çok faydası olacak" ifadelerini kullandı.

AESOB Başkanı Adlıhan Dere ise Antalya Valisi Münir Karaloğlu'ndan bayramın 1.günü Antalya'daki tüm AVM'lerin kapatılmasını rica ettiklerini belirtti.

Aynı zamanda AVM açılış saatlerinin sabah 10.00 ila akşam 22.00 arasında olmasını da talep ettiklerini ifade eden Başkan Dere, "Valimiz bu kararı olumlu buldu. Bu karar da bugün onaylandı. Bayramla ilgili olarak en sevindirici haber bu" dedi.

Vatandaşların esnaflara duyarlılık göstermesini istediklerinin altını çizen Başkan Dere, "12 ay boyunca para kazanamadılar. Vatandaşlarımız bayramla birlikte özellikle tatlı, şeker ve kuru kahve gibi birçok bayram ihtiyaçlarını esnaflardan alırlarsa, esnafımız biraz daha desteklenmiş olur.

Ekonomi sıkıntılı bir dönemden geçiyor. Bu dönemde esnafa katkı vermiş olurlar.

Esnaflarımızdan da bayram süresince gelen müşterilerimize memnuniyetlerini belirtmelerini ve sattıkları ürünlerin etiketli olmasını talep ediyoruz" diye konuştu.