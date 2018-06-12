Genç işsizliğe kalıcı çözüm

AK Parti
'nin seçim beyannamesinde gençler için önemli projeler yer alıyor. Finansman, teknoloji, işletme ve pazarlama gibi alanlarda genç girişimciler teşvik edilecek. Genç işsizlik
oranının kalıcı bir şekilde düşürülmesi için 'Kariyer Merkezleri' kurulacak. İSTİHDAM BELGESİ
Başarılı gençlerin iş dünyasına adım atması için 'Genç yönetici yetiştirme' programları uygulanacak. Türk Uzay Ajansı'nda ağırlıklı olarak gençler istihdam
edilecek. "Türkiye Gençlik İstihdam Vizyon Belgesi" ile yol haritası oluşturulacak. "Genç Yönetici Yetiştirme" programları ile işi mutfağında görmek adına eğitime tabi tutulacak. Bu kapsamda, gençlerin iş tecrübesi kazanımını artırmaya yönelik program çeşitliliği sağlayacak kariyer rehberlik sistemi geliştirilecek. 10 bin genç yetenek; günümüz şartlarında stratejik öneme sahip olan spesifik 20 alanda küresel arenada boy gösterebilecek nitelikle uzman olarak yetiştirilecek. 10 bin lisans, bin yüksek lisans, 500 doktora ve 100 doktora mezunu öğrenci yurtdışına bir üst kademe eğitimine gönderilecek. Yetenek taraması yapılarak yüksek zekâlı çocuklara özel eğitim sağlayacak bilim ve sanat merkezleri kurulacak.