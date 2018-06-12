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Maliye Bakanı Ağbal: Yeniden yapılandırma için 1 milyon 6 bin kişi başvurdu

Maliye Bakanı Ağbal, "Bugün itibarıyla genelinde Yeniden Yapılandırma Kanununa başvuru sayısı 1 milyon 6 bini buldu. 1 milyon 6 bin vatandaşımız müracaatını yaptı, şu ana kadar 6,8 milyar liralık alacağı yapılandırdık." dedi.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 12.6.2018 17:23
Maliye Bakanı Ağbal: Yeniden yapılandırma için 1 milyon 6 bin kişi başvurdu

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Rize Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasını ziyaretinde yaptığı konuşmada, muhasebeci ve mali müşavirlerin sorunlarını çok iyi bildiğini dile getirerek, sorunların çözümü noktasında hayata geçirmeyi planladıkları çalışmaları anlattı.

"Bugün itibarıyla genelinde yeniden yapılandırma kanununa başvuru sayısı 1 milyon 6 bini buldu." ifadesini kullanan Ağbal, "1 milyon 6 bin vatandaşımız müracaatını yaptı, şu ana kadar 6,8 milyar liralık alacağı yapılandırdık. Gerçekten tarihi bir fırsat, özellikle geçmiş dönem larının ödenmesinde olağanüstü imkanlar sunuyor." diye konuştu.

Sunulan ödeme seçenekleri hakkında bilgi veren Ağbal, vatandaşların lehine bir uygulama olduğunu vurguladı. Ağbal, "Ben olağanüstü bir başvuru bekliyorum. Bu sene bütçemize buradan 15-16 milyar liralık bir gelir gelecek ama diğer taraftan vatandaşlarımız da borçlarını vadeye yaymış olacaklar, 36 aya kadar ödeme imkanı var. Hem vatandaş memnun olacak hem de bizler memnun olacağız." dedi.

Maliye ile davası olanlara da güzel bir indirimin söz konusu olduğunu aktaran Ağbal, "Cezaları tamamen siliyoruz, vergilerin yarısını hatta yüzde 80'ini almıyoruz, o da büyük bir imkan." ifadesini kullandı.

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Maliye Bakanı Ağbal: Yeniden yapılandırma için 1 milyon 6 bin kişi başvurdu
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