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Son dakika haberi: da otoyol ve köprüler ücretsiz olacak!

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Ramazan ı tatili süresince Karayolları Genel Müdürlüğünce işletilen otoyollar ve köprüler ücretsiz olacak" dedi.

Giriş Tarihi: 12.6.2018 09:04 Güncelleme Tarihi: 12.6.2018 09:07

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan müjdeli haberi verdi.

RAMAZAN BAYRAMI SÜRESİNDE OTOYOL VE KÖPRÜLER ÜCRETSİZ OLACAK

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Ramazan ı tatili süresince Karayolları Genel Müdürlüğünce işletilen otoyollar ve köprüler ücretsiz olacak Bayram tatili dolayısıyla milyonlarca vatandaşımız yola çıkacak. Yollarda yaşanacak yoğunluk nedeniyle Bakanlık olarak kara, deniz, hava ve demiryollarında tüm önlemlerimizi aldık. Trafik kazalarının yaklaşık yüzde 90'ı sürücü kaynaklı. Bu nedenle vatandaşlarımızı dikkatli olmaları konusunda uyarmak istiyorum" dedi.

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Son dakika haberi: Bayramda otoyol ve köprüler ücretsiz olacak!
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