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Tarımda menkul kıymet dönemi

Giriş Tarihi: 12.6.2018
Tarımda menkul kıymet dönemi
Yatırım bankacılığı ve varlık yönetimi şirketi Ünlü&Co, tarım alacaklarına dayalı ilk varlığa dayalı menkul kıymetini () ihraç etti. Bu işlem ile tarımın gelişimi için hem ucuz fonlama imkânı sağlanırken hem de yüksek getirili yatırım alternatifi sunulacak. VDMK'ın ilk diliminin vadesi 11 Eylül 2018, ikincisinin vadesi ise 15 Ekim 2018'de dolacak. Şirket, proje için bankaların erişemediği çiftçileri düşük maliyetlerle finanse eden Tarfin Tarım A.Ş. ile anlaştı. Varlıklar, TARFİN'in üreticilere yaptığı vadeli gübre, yem ve benzeri girdi satışından doğan alacakları kapsıyor.
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Tarımda menkul kıymet dönemi
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