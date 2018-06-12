Türk hastaneleri Avrupa birincisi

Sağlık Bakanlığı'na bağlı 163 hastane, elektronik tıbbı kayıt modeli ile 'HIMMS EMRAM 6' seviyesini yakalayarak Barselona'da düzenlenen HIMMS Avrupa 18 organizasyonunda Avrupa birincisi oldu. Hastanelerin dijital süreçlerini uluslararası düzeyde derecelendiren HIMMS Avrupa, İspanya'da düzenlenen organizasyonda, HIMMS EMRAM 6 seviyesine ulaşan hastaneleri ilan etti. BİR ÖDÜL DAHA ALDILAR
Ödülü Sağlık Bakanlığı
adına alan Müsteşar Yardımcısı Şuayip Birinci, son 15 yılda sağlıkta çok ciddi dönüşüm yaşandığını ve sağlığa erişimin çok daha kolaylaştığını anlattı. Sağlıkta hizmet kalitesinin de yükseldiğini ifade eden Birinci, diğer ülkelerin 30 yıl gibi bir sürede yaptığı dönüşümü, Türkiye'nin 10 yılda başardığına dikkati çekti. Birinci, ayrıca işitme engellilerin sağlık hizmetlerini kolaylaştırmak için yaptıkları Engelsiz Sağlık İletişim Merkezi projesinin de İnovasyon Ödülü aldığını söyledi.