Yazlık evin kapısı 2 bin liradan açılıyor

Şehrin stresinden bunalan insanlar için yazlık sahibi olmak artık bir lüksten ziyade ihtiyaç haline geldi. Ağırlıklı olarak kıyı illerinin rağbet gördüğü yazlık piyasasında öncelikli tercih Muğla
'nın popüler ilçesi Bodrum
'dan yana. Uzun süren sezon sebebiyle hareketliliğini dört mevsim koruyan Bodrum, halihazırda birçok yazlık projesine de ev sahipliği yapıyor. Fiyatlar denize yakınlığı, site içinde olup olmadığı, binanın yaşı ve konumu gibi kriterlere göre değişiyor. Bölgede satılık dairelerin metrekare fiyatları 6 bin ile 30 bin TL arasında değişiyor. Sezonluk kiralamayı düşünenler için özelliklerine göre ise aylık kira rakamı ortalama 8 bin liradan açılıyor. 4 YILDA YÜZDE 103 ARTTI
Endeksa.com'un verilerine göre Bodrum'da ortalama ortalamAntalya
fiyatı 555 bin 135 TL, konut yatırımının geri dönüş süresi ise 25 yıl. Bölgede son 4 yıllık fiyat artışı yüzde 103.53, 1 yıllık fiyat artışı ise yüzde 20.20 seviyesinde. Bodrum'da konut fiyatlarının en yüksek olduğu bölgeler arasında Göktürkbükü, Gümbet ve Yalıkavak bulunuyor. Göktürkbükü'nde ortalama metrekare fiyatı 10 bin 596 TL'dan başlıyor. SEZONLUK 25 BIN LIRA
Son dönem Bodrum'a rakip olan Çeşme'de ise yazlık konut
fiyatları proje özelliklerine göre farklılık gösteriyor. Tercih edilen konutların geniş bahçe kullanımlı, müstakil havuzlu ve site içinde olması gibi etkenler doğrultusunda genellikle 4+1, 150- 250 metrekare kullanım alanına sahip oluyor. Bölgede ortalama konut metrekare satış fiyatı 7 bin lira, yazlık ev
fiyatı ise 912 bin 990 lira civarında seyrediyor. Konut yatırımını kendini 38 yılda amorti ediyor. Çeşme'de son 4 yıllık konut satış fiyatı artışı yüzde 137.04, 1 yıllık fiyat artışı ise yüzde 26.77. Çeşme'de konut satış fiyatlarının en yüksek olduğu mahalleler arasında Altınyunus, Celal Bayar, Ardıç ve Alaçatı
bulunuyor. Altınyunus'ta ortalama konut metrekare satış fiyatı 13 bin 108 TL, Alaçatı'da ise 9 bin 963 liradan başlıyor. Burada ise sezonluk kiralar daha yüksek. Alaçatı'da sezonluk kira fiyatlarının başlangıcı 25 bin TL. ANTALYA'DA METREKARESİ 2.627 TL'YE EV
Turızmın başkenti Antalya
'da her dönem tüketicinin hem yaz hem de kış rağbet gösterdiği şehirlerin başında geliyor. Burada ortalama konut metrekare satış fiyatı 1.833 TL, fiyatı 219 bin 960 TL, yatırımının geri dönüş süresi ise 21 yıl olarak hesaplanıyor. Son 4 yılda yüzde 59.29 artan konut fiyatları 1 yılda ise yüzde 6.37 yükseldi. Antalya'da evlerin en değerli olduğu mahalleler arasında Konyaaltı, Muratpaşa ve Alanya bulunuyor. Konyaaltı'nda yazlık evlerin metrekaresi 2 bin 627 liradan başlarken, evin amortisman süresi ise 23 yıl olarak belirleniyor. MARMARİS'TE FİYATLAR 1 YILDA % 22 ARTTI
Marmarıs'te ise ortalama bir yazlık ev fiyatı 391 bin liradan başlıyor. Metrekare satış fiyatlarının 3 bin 259 liradan başladığı bölgede konut yatırımının geri dönüş süresi ise 23 yıla çıkıyor. Marmaris'te son 4 yıllık fiyat artışı yüzde 88.63, 1 yıllık fiyat artışı ise yüzde 22.81 seviyesinde oldu. Endeksa verilerine göre Marmaris'te konut satış fiyatları en yüksek mahalleler arasında İçmeler, Çıldır, Hatipirimi, Siteler ve Armutalan yer alıyor OTOYOL CAZİBEYİ ARTIRDI
İstanbul-İzmir Otoyolu, Çanakkale Köprüsü, Çanakkale- Balıkesir Otoyolu ve yüksek hızlı tren gibi yatırımlar Balıkesir'in değerini artırdı. Yazlık için tercih edilen Edremit ilçesinde yeni binalarda 100 metrekare bir daire için metrekare birim değeri 2 bin TL ila 3 bin TL arasında değişiyor