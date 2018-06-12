Yeni ortaklık 2 milyar $ getirir

Global taşımacılık sektöründe ses getirecek ortaklık Türk Hava Yolları
(THY
) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı
, ZTO Express Başkanı Mei Song LAI ve PAL Air Yönetim Kurulu Başkan Vekili Vivan Lau tarafından imzalandı. Bu ortaklıkla, şirketin dünyanın en büyük entegratörleri arasında yer alacağını söyleyen İlker Aycı, "2023'te dünyanın ilk 5 havayolu kargo şirketi arasına gireceğiz. Ben inanıyorum ki bu ortaklıkla, bu sinerjiyle ilk 3'e gireceğiz. 2018'in ilk 5 ayında kargo taşımacılığında yüzde 30 büyüme kaydettik ve 545 bin ton kargo taşıdık" dedi. KARGO UÇAĞI SAYISI 6'DAN 18'E ÇIKTI
Dünyanın en hızlı büyüyen hava kargo şirketlerinden biri olan ve sektörde zirvede olmayı hedefleyen Turkish Cargo
'nun, 2017'de ilk kez bir milyon tonun üzerine çıktığını belirten Aycı, "Şirket, 1.3 milyar dolar ciro elde etti. 2018'de ise 1.35 milyon ton yük ve 1.5 milyar doları aşma hedefimiz var. Bu ortaklıkla 5 yılda gelirimizi 2 milyar doların üzerine çıkarmayı hedefliyoruz" açıklamasını yaptı. Havacılık sektörünün de dünya ekseniyle birlikte yönünü doğudan batıya kaydırdığını dile getiren Aycı, THY'nin yılın ilk 5 ayında 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 19'luk yolcu artışı sağladıklarını, 29.3 milyon yolcu taşıdıklarını, doluluk oranlarını yüzde 80.7'ye ulaştırdıklarını aktardı. Kargoda son 3 yıldaki filolarını 6 uçaktan 18 uçağa çıkardıklarını belirten Aycı, e-ticaret ve ekspres kargo alanlarında birkaç yıldır arayış içerisinde olduklarını söyledi. DIŞ PAZARDA BÜYÜYECEĞİZ
ZTO Express Başkanı Mei Song Laı, 2017'de parsiyel taşıma hacimlerinin 6.2 milyar adede ulaştığını söyledi. Laı, "ZTO, iç pazardaki büyümesine devam ederken uluslararası büyüme konusunda da önemli adımlar atıyor. Üç ortak arasındaki işbirliği, global eksper teslimat, depolama, hava kargo ve aviasyon rotaları açısından son derece olumlu gelişmeler kaydedecek ve küresel anlamda kurumlar ve şahıslara önemli faydalar sağlayacaktır" dedi. ÜÇ DEV ŞİRKET GÜÇ BİRLİĞİ YAPTI
PAL Air Yönetim Kurulu Başkan Vekili Vivian Lau ise, Türk Hava Yolları ve ZTO gibi iki dev şirketi böyle bir ortaklıkta bir araya getirmiş olmaktan gurur duyduklarını söyledi. Lau, "Bu üçlü ortaklık, her üç dünyanın da en iyi taraflarını bir araya getirecek. Türk Hava Yolları ve ZTO ile birlikte, PAL olarak dünya klasmanında bir entegratör yaratma konusunda büyük heyecan duyuyoruz" değerlendirmesini yaptı. THY DÜNYADA İLK 5'E GİRECEK
121 ülkede 300'ün üzerinde noktaya uçan THY, bu yeni ortaklıkla iş kapsamını genişletecek ve kapıdan kapıya teslim taşımacılığı hizmeti sunacak. ZTO ve PAL Air ise pazar odaklarını Çin'den çıkarıp THY'nin dünya çapındaki operasyonlarından yararlanarak global pazarlara genişleme fırsatı yakalayacak. THY, Yeni Havalımanı'nın hizmete girmesiyle ana faaliyet merkezini buraya taşıyacak. Bu kapsamda toplam 4 milyon ton kargo taşıma kapasitesine ulaşarak dünyada ilk 5 hava kargo firmasından biri olacak.