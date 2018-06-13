AK Parti’den 200 milyarlık dönüşüm ajandası

Cumhurbaşkanlığı
Hükümet Sistemi için sayılı günler kalırken, AK Parti
vatandaşların yaşam kalitesini artıracak, kentsel altyapı çalışmalarına hız verecek, yaşanabilir mekânlar vizyonuyla 81 ilin çehresini değiştirecek 10 hamle için düğmeye bastı. ESTETİK KURULLAR İŞBAŞINDA:
Estetik kurullar aktif hale getirilerek, şehir kimliği çalışmaları yönündeki koordinasyon genişletilecek. Yerel yönetimlerin imar uygulamalarına ilişkin kurumsal kapasiteler geliştirilerek finansman desteği verilecek. KENTSEL TASARIM REHBERLERİ:
Her şehrin, iklimine, coğrafi özelliklerine, tarihine, özgün mimari dokusu ile estetiğine uygun "Kentsel Tasarım Rehberleri" hazırlanacak. İskân Kanunu kapsamında 2 bin 750 konut hak sahiplerine teslim edilecek. 500 BİN KONUT YENİLENECEK:
Tehlike arz ettiği öngörülen 7.5 milyon konutun dönüştürülmesi için 15 yıllık periyotta yılda 150-200 bini İstanbul
'da olmak üzere 500 bin konut yenilenecek. Sosyal konut projelerine destek sürecek. YÖRESEL MİMARİYE DESTEK:
Şehre aidiyet duygularının artırılmasına yönelik faaliyetler yürütülecek. Mahalle ve sokak kavramını öne çıkaran projelere destek verilecek. Geleneksel mahalle kültürünü yaşatan mimari örneklerin restorasyon çalışmaları teşvik edilecek. Yöresel malzeme seçimi, geleneksel mimari uygulamaları desteklenecek. GÖKDELENLER TARİHİ GÖLGELEMEYECEK:
Şehir merkezlerindeki tarihi dokunun üzerinde baskı oluşturacak mimari uygulamalara izin verilmeyecek. ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILACAK:
Tarihi şehir merkezleri araç trafiğinden arındırılacak. Önemli kararlar alınırken kentte yaşayanların fikirleri alınacak. ŞEHİRCİLİK ARAŞTIRMA MERKEZİ:
Şehircilik Araştırma Merkezi kurulacak. Yöresel mimari projeleri 81 ilin kırsal yerleşmeleri için de tamamlanacak. Ruhsal ve izin başvurularında alınacak ücretlerde kolaylık sağlanacak. KENTSEL DÖNÜŞÜMDE YENİ DÖNEM:
Kentsel dönüşüme ek olarak kentsel yenileme, kentsel sağlıklaştırma, kentsel canlandırma gibi projeler desteklenecek. Gençler, çocuklar için şehircilik bilincini artırmaya yönelik tasarım atölyeleri kurulacak. Düşük gelirli illerde temel altyapı ve hizmet kalitesi arttırılacak.