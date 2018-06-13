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ciro rekoruna koşuyor

Giriş Tarihi: 13.6.2018
Dosso Dossi ciro rekoruna koşuyor
Antalya'da düzenlenen moda ve fuar organizasyonunu 'un mimarı Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, kur ve turizm rüzgârını da arkasına alarak 75 milyon dolar ciroyla rekora koştuklarını söyledi. Her yıl iki kez düzenledikleri organizasyonlarda 5 bin yabancı alıcıyı ağırladıklarını belirten Eraslan, "Dosso Dossi Fashion Show'u Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye taşıyarak Türkiye'den ilk kez bir iş modelini dünyaya ihraç ettik" dedi. Eraslan, şöyle devam etti: "İhracatçı için bu yıl iki önemli gelişme oldu. Birincisi turist sayısında yüzde 30'lara varan artış, hazır giyim ihracatını ve perakendeyi de canlandırdı. İkincisi ise kurun yukarı çıkmasıyla sektör fiyat avantajı elde etti ve daha önce Çin ve İtalya'ya giden müşteri Türkiye'ye döndü." Eraslan, ilk 5 ayda yüzde 9.8 artan hazır giyim ihracatının yıl sonunda 19 milyar doların üzerine çıkarak rekor kıracağını öngördüklerini söyledi.
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Dosso Dossi ciro rekoruna koşuyor
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