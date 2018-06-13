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Uçan Balığın fotoğrafları ilk kez ortaya çıktı!

Çift motorlu olarak tasarlanan ve havada 24 saat kalabilecek Akıncı Taarruz imalat bandına girdi. Müdürü , ilk gövdenin fotoğrafını Twitter üzerinden “Üretim hattına büyük bir uçan baluk girdi. Yolda, geliyor... Takipte kalın” diyerek paylaştı.

Giriş Tarihi: 13.6.2018 10:31 Güncelleme Tarihi: 13.6.2018 10:51
Uçan Balığın fotoğrafları ilk kez ortaya çıktı!

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'nin duyurduğu Akıncı isimli 'Uçan Balığın' fotoğrafları ilk kez ortaya çıktı.

Çift motorlu olarak tasarlanan ve havada 24 saat kalabilecek Akıncı Taarruz imalat bantına girdi. Müdürü , ilk gövdenin fotoğrafını twitter üzerinden "Üretim hattına büyük bir uçan baluk girdi. Yolda, geliyor... Takipte kalın" diyerek paylaştı.

'Taarruz İnsansız Hava Aracı'nın üretimi başladı!

24 SAAT HAVADA KALABİLECEK

Servis irtifası 40 bin feet olarak planlanan Akıncı, toplam 5 ton ağırlığa sahip olacak. 1,5 ton faydalı yük kapasitesi ile Akıncı 24 saat havada kalabilecek.Kendi geliştirdiği ve silah kullanabilen İnsansız Hava Aracı () sistemlerinde önemli adımlar atan , ANKA'nın ardından daha büyük Akıncı'da tasarımın önemli bölümü tamamlandı. 2020'de ilk uçuşunu yapması planlanan sistem, 900 kilogram mühimmat taşıyabilecek.

Baykar Makina tarafından tasarlanan ve çift motorlu SİHA'da TEI imalatı PD170 motorlarına sahip olacak sistem, 5 palli pervanesi ile motorun ürettiği gücü daha verimli kullanacak. Kanat açıklığı 20 metreye kadar çıkacak Akıncı'da uydu haberleşmesi için SAT-COM sistemi yer alacak. Böylelikle aracın menzili çok daha uzatılabilecek.

YENİ SİSTEMİN TESTLERİNE 2020'DE BAŞLANACAK

Gövdenin altında ise tarafından geliştirilen CATS sistemi, hedefin takip edilmesi ve görüntü alınması amaçlı kullanılacak. Maksimum kalkış ağırlığı 5 ton olacak Akıncı, 2 adet Roketsan MAM-L, 2 adet 500'er librelik Mk82 (Roketsan TEBER) veya 2 adet Mk82 ( SAGE KGK kitli) bomba taşıyabilecek. Akıncı gövde içinde 450 kilogramlık faydı yük ile uçabilecek.

Yeni SİHA sisteminin testlerine 2020'de başlanacak. Toplam bir yıllık test aşamasından sonra teslimatın 2021'de yapılması öngörülüyor.

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Uçan Balığın fotoğrafları ilk kez ortaya çıktı!
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