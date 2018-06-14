Başbakan Yıldırım: Bugüne kadar 2 milyonun üzerinde müracaat oldu

Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul'da halka hitap etti. Yıldırım'ın konuşmasından satır başları şöyle:

İMAR BARIŞINA 2 MİLYONUN ÜZERİNDE BAŞVURU

13 milyon vatandaşımızı ilgilendiren imar sorununu da çözecek imar barış yasasını da yürürlüğe koyduk. Şu anda talepler toplanıyor, bugüne kadar 2 milyonun üzerinde müracaat oldu. Toplam 13 milyon bekliyoruz.

"7 TEPELİ İSTANBUL'A 7 TANE BÜYÜK ESER KAZANDIRDIK"

Bu İstanbul bizim sevdamız. Cumhurbaşkanımızın sevdası. 7 tepeli İstanbul'da 7 tane büyük eser kazandırdık. Hızlı tren, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Marmara, Avrasya, dünyanın en büyük havalimanı yapıldı mı? Şimdi Muharrem İnce diyor ki köprü pahalı. Kardeşim en pahalı hizmet olmayan hizmettir. 3 saatte Yalova'ya gidiyordun. Şimdi Yalova'dan atlıyorsun AK Parti'nin yaptırdığı köprüyle Sultanbeyli'ye 40 dakikada geliyorsun.

"TÜRKİYE ÜZERİNDE BİR OYUN OYNANIYOR"

Türkiye üzerinde bir oyun oynanıyor. Bunu unutmayın. Oynanan oyun şudur. Bazı emperyalistler Türkiye'nin güneyinde bir terör devleti kurmak istiyorlar. Bunu da Kürt kardeşlerimizin kanı üzerinden yapmak istiyorlar. Açıkca söylüyorum Kürtler de Türkler de Lazlar da Romanlar da 72 millet biz bin yıldır birlikte yaşadık, savaşlarda yurdumuzu birlikte savunduk. Bizi birbirimize düşürebilirler mi? Size mi kaldı Kürtlere devlet kurmak? Kürtlerin devleti var Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Kürtlerin bayrağı var. Türkiye Cumhuriyeti bayrağıdır. Çukur eylemlerini hatırlayın, 40 yıldır her türlü terör eylemini yapan PKK'yı hatırlayın. Bu şer odaklarına vereceğimiz en güzel cevap 24 Haziran'da birlikte Türkiye olmaktan geçiyor.