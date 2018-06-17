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fiyatları bugün ne kadar oldu?

Son günlerde hareketli günler geçiren altın piyasası birçok kişiyi de merak içinde bırakıyor. Bu alana yatırım yapacak olan binlerce kişi altın fiyatları için araştırmalarını sürdürüyor. fiyatı başta olmak üzere cumhuriyet, yarım, tam, gram fiyatı buradan bulabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 17.6.2018 15:37
Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

Altının gram fiyatı, son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından önceki kapanışa göre yüzde 1,67 oranında düştü. ın fiyatı ise yüzde 0,35 oranında yükseldi. Kapalıçarşı'da, kapanışta çeyrek altın 317,00 lira, Cumhuriyet altını 1.297,00 liradan satıldı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 310,22 liradan alınırken 317,36 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?

da 618,50'dan alınırken 634,73 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Cumhuriyet altını ise 1275,00 liradan alınıp 1288,00 liradan alıcı buluyor.

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Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu?
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