Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

Altının gram fiyatı, son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından önceki kapanışa göre yüzde 1,67 oranında düştü. Çeyrek altının fiyatı ise yüzde 0,35 oranında yükseldi. Kapalıçarşı'da, kapanışta çeyrek altın 317,00 lira, Cumhuriyet altını 1.297,00 liradan satıldı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 310,22 liradan alınırken 317,36 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?

Yarım altın da 618,50'dan alınırken 634,73 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Cumhuriyet altını ise 1275,00 liradan alınıp 1288,00 liradan alıcı buluyor.