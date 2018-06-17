Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "2000'li yıllarda emekli maaşı ödeyemeyen Türkiye'den bugün bayram öncesi emeklilerine 2 ikramiye veren Türkiye'ye ulaştık." dedi.

Bakan Sarıeroğlu'nu, 24 Haziran'da gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile ilgili çalışmalar kapsamında geldiği Elazığ'da Vali Çetin Oktay Kaldırım, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, AK Parti İl Başkanı Ramazan Gürgöze, milletvekili adayları ve partililer karşıladı.

Daha sonra Karakoçan ilçesindeki Atatürk Parkı'nda partililerle bir araya gelen Sarıeroğlu, yaptığı konuşmada, seçime az bir süre kaldığını belirterek bunun iyi değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Seçimin Türkiye'nin geleceğine doğru ve emin adımlarla ilerlemesinin ilk taşlarının döşeneceği çok önemli bir milat olduğunu aktaran Sarıeroğlu, AK Parti'nin uzun zamandır yeni Türkiye'nin inşası konusunda güçlü adımlar attığını vurguladı.

16 yıldır kadın, erkek, genç, yaşlı, emekli, çiftçi, kamu görevlisi, işçi ve esnaf başta olmak üzere toplumun her kesimine dokunacak çok etkili devrim niteliğinde yeniliklerin mimarı olduklarını işaret eden Sarıeroğlu, şöyle konuştu:

"Hastanelerimizi, havalimanlarımızı, üniversite yatırımlarımızı gerçekleştirdik. Altyapısını ve üstyapısını tamamlamış bir Türkiye olarak, dünyadaki en önemli 10 projenin 6'sını gerçekleştirmiş bir Türkiye olarak insanlarımıza daha fazla yatırım yaparak bugün 3,5 kat büyümüş, istihdam ve ihracat rekorları kırdık. 16 yıldır belli bir seviyeye getirdik. Geçmişte emekli maaşı ödemek için IMF kuyruklarında el pençe duran bir Türkiye'ydik. Öylesine güçlü bir ekonomi inşa ettik ki kasamız dolu, bütçemiz yerinde, hazinemizde işler yolunda gidiyor, Sosyal Güvenlik Kurumumuzda da Kemal Kılıçdaroğlu'nun açtığı kara gedikleri kapamaya başladık. 2000'li yıllarda emekli maaşı ödeyemeyen Türkiye'den bugün bayram öncesi emeklilerine 2 ikramiye veren Türkiye'ye ulaştık."

"BİZİ BİRBİRİMİZE KIRDIRMAYA ÇALIŞANLAR VAR"

Türkiye'nin her sıkıntıyı aşabilecek bir potansiyeli olduğuna dikkati çeken Sarıeroğlu, birlik ve beraberliğin bu noktada çok önemli olduğunu aktardı. Sarıeroğlu, "Yeter ki bir olalım ve kardeşliğimize dört elle sahip çıkalım. Aramıza fitne tohumları atmaya çalışanlar, bizi birbirimize kırdırmaya çalışanlar var. Öylesine zehirli bir dil kullanıyorlar ki bununla vatandaşlarımızın aklını karıştırmaya çalışanlar var." dedi.

Diğer partilerin vaatlerinin çoğunu yıllar önce uygulamaya geçirdiklerini ifade eden Sarıeroğlu, şunları söyledi:

"Örneğin 18 yaşında küçüklere sağlık hizmeti, biz bunu 10 yıldır uyguluyoruz. 18 yaşından küçük çocuklarımız, annesine ve babasına bakılmaksızın hepsi sağlık güvencesi kapsamında. Bunu yeni bir şeymiş gibi ülkemizde Bay Muharrem İnce, Cumhurbaşkanımız öyle söylüyor. Yeni bir şeymiş gibi piyasaya sürüyorlar. Bunları milletimiz görüyor, takdir ediyor. Biz yapmaktan, yeni aşamalara geçilmekten ve Türkiye'yi geleceğe güçlü bir şekilde götürmekten bahsediyoruz. Diğer tarafa bakıyoruz yıkmaktan, yapılanları geriye götürmekten bahsediyorlar."

"PUSUDA BEKLEYEN BAZI ŞER ODAKLARI VAR"

Bakan Sarıeroğlu, Türkiye'ye zarar vermek isteyen başta terör örgütleri olmak üzere çeşitli kesimlerin pusuda beklediğini işaret ederek şunları kaydetti:

"Gezi, 17-25 Aralık ve 15 Temmuz'u yaşadık. O dönemlerde başaramadıklarını yine yeni senaryolarla yeni adımlarla ortaya koymak isteyen pusuda bekleyen bazı şer odakları var. Milletimiz bunların farkında inşallah bu şer odaklarına izin vermeyecek. Bugüne kadar milletimiz, ülkemizin en sıkıntılı dönemlerinde yol açıcı olmuş, geleceğe doğru güçlü adımlarla ilerlemesinin yolunu açmış. 25 Haziran sabahı da ülkemiz artık ileriye doğru, aydınlık bir geleceğe doğru emin adımlarla inşallah yolunu açacak."