Erdoğan'dan "mega endüstri bölgeleri" müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin 5 bölgesine "mega endüstri bölgeleri" kurulacağını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından, "Ülkemizin 5 bölgesinde mega endüstri bölgeleri kuruyoruz. 100 bin kişiye istihdam sağlayarak Türkiye'ye sanayi ve teknolojide sınıf atlatacağız. Vakit üretim vakti. Vakit Türkiye vakti." paylaşımında bulundu.

Erdoğan'ın paylaşımında, projeye ilişkin detayları içeren bir görsel de yer aldı.





"Sanayide Milli Atılım" başlığıyla hazırlanan görselde, "Mega endüstri bölgeleri ile Türkiye'ye sıçrama yaptıracak bir sanayi ve teknoloji altyapısı oluşturuyoruz. Bunun için gerekli yasal çalışmaları tamamladık." bilgilerine yer verildi.

Ayrıca, görselde, Türkiye haritası üzerinde, kurulacak "Trabzon Yatırım Adası", "Karasu Münferit Yatırım Yeri", "Filyoz Endüstri Bölgesi", "Ceyhan Enerji İhtisas" mega endüstri bölgeleri gösterildi. Haritada Ege Bölgesi'nde de mega endüstri merkezi kurulacağı bilgisi yer aldı.

Görselde, "Mega endüstri bölgeleri Kuruyoruz. İlk aşamada faaliyete geçirilecek mega endüstri bölgeleri ile 45 milyar lira yatırım, 35 bin kişiye iş imkanı. Yeni kurulacak mega endüstri bölgeleri ile 140 milyar lira yatırım, 100 bin kişiye iş imkanı." ifadeleri kullanıldı.