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'na ilk iniş 21 Haziran'da

29 Ekim'de açılacak olan 'na ilk uçağın ne zaman ineceği de kesinleşti. Cumhurbaşkanı 'ın içinde olacağı uçak İstanbul Yeni Havalimanı'na inen ilk uçak olacak.

Giriş Tarihi: 18.6.2018 19:56
İstanbul Yeni Havalimanı'na ilk iniş 21 Haziran'da

'na tarihi iniş 21 Haziran perşembe günü gerçekleşecek. Bu inişin gerçekleşmesi dev merkeze inen ilk uçak olarak Türk havacılık tarihine geçecek. Hazırlıklar da 21 Haziran gününe göre yapılmaya başlandı.

3 bin 750 metre uzunluğunda, 60 metre enindeki ışıklandırması yapılan pistin seyrüsefer cihazlarının testi de Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'ne ait Cessna Citation XLS tipi uçuş kontrol uçağı ile yapılmıştı. Yapılan kontrollerde sistemlerin düzgün çalıştığı ve pistin iniş ve kalkışlara uygun olduğu görüldü.Bu arada İstanbul Yeni Havalimanı'nın yüzde 90.5'i de tamamlandı.

SESSİZ HAVALİMANI OLACAK

Bu arada İstanbul Yeni Havalimanı "sessiz havalimanı" konseptiyle hizmet verecek.Bazı istisnalar dışında uçağa biniş kapısında anons yapılmayacak. Gidiş seferleri uçak kapısında anons başına en fazla 3 çağrı ile sınırlı olacak.

Habertürk'ün haberine göre; genel olarak, anonslar sadece İngilizce veya Türkçe dilinde olacak. Ancak, belirli bir uçuş / rotadaki yolcuların İngilizce veya Türkçe anlamadığı durumlarda, diğer dillerde anons yapmaları talep edilebilecek.Kalkış kapısı açıklanmış olan kapıdan farklı/değişmiş ise kalkış anonsları (en fazla 3 anons/ kalkış) yapılabilecek.

Kişisel anonslar da ise gidiş için en fazla 5 yolcu için anonsların yapılmasına izin verilecek.Özel durumlarda (bir yolcunun rotası değişirse, kayıp eşya vb.)halde bu anonslara izin verilecek.

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İstanbul Yeni Havalimanı'na ilk iniş 21 Haziran'da
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