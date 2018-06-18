Tarımda istihdam martta 5 milyonu aştı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, tarımının istihdama katkısının sürdüğünü belirterek, "Tarım, martta 5 milyon 58 bin kişiye istihdam sağladı, toplamda işsizliği 1,8 puan düşürdü." ifadesini kullandı.

Bayraktar, yazılı açıklamasında, tarımda istidamın martta geçen yılın aynı dönemine göre 27 bin kişi azalmasına rağmen, bir önceki aya göre 75 bin kişi arttığını bildirdi. Mart ayında, 28 milyon 499 bin kişi olan toplam istihdamın yüzde 17,7'sini tarımın karşıladığına dikkati çeken Bayraktar, martta tarımda 2 milyon 864 bin erkeğin ve 2 milyon 194 bin kadının istihdam edildiğini aktardı. Bayraktar, tarımının istihdama katkısının sürdüğüne işaret ederek, "Tarım, martta 5 milyon 58 bin kişiye istihdam sağladı, toplamda işsizliği 1,8 puan düşürdü." değerlendirmesinde bulundu.

Tarımda istihdamın her yıl temmuz ve ağustosta zirveye ulaştığını, eylülden itibaren tarımsal faaliyetlerdeki azalmayla istihdamın da gerilemeye başladığını vurgulayan Bayraktar, istihdamın ocak-şubat aylarında en alt düzeye indiğini hatırlattı.