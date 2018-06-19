"Bugün de aynı kafalar yaptırmayacağız diyor"

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, A Haber canlı yayınında Can Okanar'ın gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

Savunma Sanayii'ndeki dev atılımlara ve yerli otomobil yapımına dikkat çeken Kurtulmuş, "Karanlık odaklar Türkiye'nin kendi yerli harp ve sanayii gücünün olmamasını istediler, Nuri Demirağ yerli uçağı yaptı ve satışını imzalayacak aşamaya geldi, ama buna izin vermediler. 1961'de ise, devrim arabaları yapılacaktı, gösteriminin yapılacağı sırada karanlık odaklar duruma el koydu ve yaptırmadılar. Bugün de aynı odaklar ve kafalar yine aynen yaptırmayacağız diyorlar" dedi.