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"Bugün de aynı kafalar yaptırmayacağız diyor"

Kültür ve Turizm Bakanı , A Haber canlı yayınında 'ın gündeme ilişkin sorularını cevapladı. 'ndeki dev atılımlara ve yapımına dikkat çeken Kurtulmuş, "Karanlık odaklar 'nin kendi yerli harp ve sanayii gücünün olmamasını istediler, 1961'de devrim arabaları yapılacaktı, gösteriminin yapılacağı sırada karanlık odaklar duruma el koydu ve yaptırmadılar. Bugün de aynı odaklar ve kafalar yine aynen yaptırmayacağız diyorlar" dedi.

Giriş Tarihi: 19.6.2018 14:18 Güncelleme Tarihi: 19.6.2018 14:30
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Kültür ve Turizm Bakanı , A Haber canlı yayınında 'ın gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

'ndeki dev atılımlara ve yapımına dikkat çeken Kurtulmuş, "Karanlık odaklar 'nin kendi yerli harp ve sanayii gücünün olmamasını istediler, Nuri Demirağ yerli uçağı yaptı ve satışını imzalayacak aşamaya geldi, ama buna izin vermediler. 1961'de ise, devrim arabaları yapılacaktı, gösteriminin yapılacağı sırada karanlık odaklar duruma el koydu ve yaptırmadılar. Bugün de aynı odaklar ve kafalar yine aynen yaptırmayacağız diyorlar" dedi.

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"Bugün de aynı kafalar yaptırmayacağız diyor"
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