Türkiye ABD'de lojistik üs kuruyor

Türkiye'nin yerli e-ticaret sitesi ePttAVM.com, 200 kişilik bir ekiple yurtiçi ve yurtdışında ürün satılmasına 6 yıldır aracılık ederken, şirket faaliyet alanını genişletmek için çalışma başlattı. Son bir yıl içinde on binlerce kitaba ek olarak, yaklaşık 3 milyon bardaklık çay, 1.5 milyon sandalye, 300 kg altın, 250 ton kuruyemiş satılan platform, artık Türkiye'ye özgü ürünlerin yurtdışında satılmasına aracılık edecek.

22 ÜLKE İLE ANLAŞMA İMZALANDI

Çevikoğlu, SABAH'a yaptığı açıklamada bu haftadan itibaren yurtdışı ofislerini açmaya başlayacaklarını belirterek, "E-ihracat projemiz kapsamında ürünlerin yurtdışında satışını yapabilmek için bir e-ihracat projesi başlattık. İlk gerçek alışveriş Katar'da 2 Ocak 2018 de başladı. Bu yılsonuna kadar 5 ülke daha planlarımız arasında. Bosna, Azerbaycan, Fas, Lübnan, Tunus gibi 22 ülke ile PTT Genel Müdürlüğü ön sözleşmeleri imzaladı. Bunların dışında ABD'de bir ofis açacağız. Türkiye'deki ürünlerin Amerika'da satışını sağlayacağız. ePttAVM.com da bir kişi malını satıyorsa o malın ABD'de birçok sitede satılmasına lojistik destek vererek Türk ürünleri için pazarı genişleteceğiz. ABD'deki hedefimiz büyük. Mobilya ve aksesuarları, halı gibi Türkiye'nin önde gelen sektörleriyle başlamayı düşünüyoruz" dedi. Çevikoğlu, ayrıca Çin, Hollanda ve Almanya'da da ofisler açacaklarını söyledi.

ABD'YE LOJİSTİK DEPO

ABD'de ofisin yanı sıra bir de lojistik depo kuracaklarını söyleyen Çevikoğlu, "Kendi depomuzu kuruyoruz. Ürünleri lojistik depomuza toptan taşıyıp, ikmal hizmeti vereceğiz. Çünkü ABD pazarı çok hızlı teslimat bekliyor. Ürün 1-2 gün içerisinde müşteriye ulaştırılmadığında memnuniyetsizlik yaşanıyor. O yüzden ürünleri ABD'ye götüreceğiz ve vakit kaybetmeden gönderimini yapacağız. Bir ay içerisinde depo konusunu halletmeyi düşünüyoruz. Tüm Türkiye'ye hizmet verecek bir yapılanma içinde olacağız. Oradan da buraya mal getirmeyi düşünüyoruz. Başlangıç noktası olarak ürünleri hem gemiyle hem havayolu ile kolayca taşıyabileceğimiz Atlantik kıyısını inceliyoruz" ifadesini kullandı.

CEZAEVİ ÜRÜNLERİ DE SATILACAK

BUGÜN NELER OLDU

Çevikoğlu ayrıca yeni dönemde cezaevlerinde üretilen ürünler, kooperatifler, kadın girişimciler, mikro kredili ürünler ile yöresel ürünleri de hem yurtiçinde hem de yurtdışında satışa çıkaracaklarını, buna da bir ay içerisinde başlayacaklarını kaydetti. Gümrük Bakanlığı ile de iş birliğine gittiklerini anlatan Çevikoğlu, "Satıcılara Türkiye'deki tüm ticaret odalarında eğitim vereceğiz. Ticaret odaları duyuru yapıyor. İlgisi olanlar geliyor bilgi veriyoruz. Bu organizasyonlar başladı ve devam edecek" dedi.