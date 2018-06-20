120 sürücüye 25 bin lira ceza

İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ortaklığında yapılan uygulama kapsamında Bekirdere ve Kuruçeşme mahalleleri ile Tren Garı önünde uygulama yapıldı. Yapılan kimlik kontrolleri sırasında 5 kişinin yoklama kaçağı olduğu tespit edilerek gerekli tebligatlar yapılırken, 1 kişi hakkında ise Askeri Ceza Kanununa muhalefet suçundan işlem yapıldı. 2 kişi bir miktar uyuşturucu ile yakalanırken, gözaltına alındı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uygulama kapsamında kurallara uymayan veya araçlarında eksiklikler tespit edilen 120 sürücüye 25 bin TL para cezası uygulandı.

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