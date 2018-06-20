200 milyon dolarlık dev protokol

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin himayelerinde Türk Eximbank ile Türkiye Ekonomi Bankası (TEB) arasında, Eximbank garantisi ile ihracatçılara finansman sağlanmasına yönelik bir protokol imzalandı.Protokol'ün imza töreninde konuşan Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, Eximbank tarafından sunulan nakdi kredi ve sigorta desteğinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,4 oranında artığını belirterek, "Türk Eximbank ihracatı destekleme misyonu çerçevesinde ihracatçılarımıza sağladığı finansman desteklerini artırmak için yoğun bir gayret içerisindedir. 2018 yılına hızlı bir giriş yapan Eximbank yılın ilk 4 ayında sunduğu nakdi kredi ve sigorta desteğini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,4 oranında arttırarak 13,2 milyar dolara yükseltmiştir. Dünyada korumacı eğilimlerin yükselişte olduğu bir dönemde, sağladığı finansman desteğini çeşitlendirerek artırmak amacıyla Türk Eximbank yeni uygulamalarını büyük bir hızla yürürlüğe almaktadır. Bu garanti programı piyasadaki teminat mektubu maliyetlerinden daha düşük maliyetli olacak" dedi.

İŞLETME SERMAYESİ İHTİYACININ DAHA RAHAT KARŞILANMASI HEDEFLENİYOR

İşletme Sermayesi Garantisi Programıyla ihracatçı firmaların ihtiyaçlarını daha rahat karşılamayı hedeflediklerini ifade eden Genel Müdür Yıldırım, "Eximbank olarak bundan böyle doğrudan kullandırdığımız kredilere ilaveten bankalara vereceğimiz garantiler sayesinde bankacılık sektörünün ihracatçılarımıza daha fazla kaynak sağlamasına imkan tanımayı amaçlıyoruz. Bu kapsamda, İşletme Sermayesi Garantisi Programını uygulamaya alıyoruz. Bu programla ihracatçı firmalarımızın, işletme sermayesi ihtiyacının daha rahat karşılaması ile banka limit imkanlarının artırılması ve kolaylaştırılması hedeflenmektedir. Ayrıca, söz konusu garantinin Eximbank tarafından daha uygun maliyetlerle sağlanacak olması da ihracatçılarımız için önemli bir avantajdır. Bu çerçevede, bugün Türk Eximbank ile Türkiye Ekonomi Bankası (TEB) arasında imzalanan protokol ile ihracatçılarımızın sevk öncesi dönemde ihracat işlemlerine ilişkin ihtiyaç duydukları işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması için TEB'den temin edecekleri nakdi kredilere Türk Eximbank olarak biz garanti vereceğiz" açıklamasında bulundu.



"UYGULAMAYA TEMMUZ AYINDA BAŞLANMASI PLANLANMAKTADIR"

Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, sağlanan kredi imkanlarından bahsederek şu ifadeleri kullandı:

"Program kapsamında her firma için azami 2 milyon dolar olmak üzere toplamda 200 Milyon dolar tutarında bir kredi imkanı getiriyoruz. Kredilerin azami vadesi 1 yıl olacak. Kullandırılacak her bir kredi için Türk Eximbank azami yüzde 50 oranında garanti sağlayacaktır. Ayrıca, ihracatçı KOBİ'lerimizin bankacılık sektöründen daha fazla kredi temin etmesini ve kredi imkanlarından yeterince yararlanamayan KOBİ'lerin sisteme dahil edilmesini sağlamak amacıyla İşletme Sermayesi Garantisi Programı ile ağırlıklı olarak KOBİ'lerimiz destekleyeceğiz. Protokolün detayları üzerinde iki banka birlikte çalışmakta olup, uygulamaya Temmuz ayında başlanması planlanmaktadır".



"2018 YILINDA 500 MİLYON DOLARLIK FİNANSMAN İMKANI OLUŞTURMAYI HEDEFLİYORUZ"

Başarılı sonuçlara imza atılması halinde yeni işbirliklerine gitmeyi hedeflediklerini söyleyen Adnan Yıldırım, "Eximbank ve TEB arasındaki bu işbirliği pilot bir uygulama olup, başarılı sonuçlara imza atılması halinde önümüzdeki yıllarda başka bankalarla da benzer işbirliklerine gidilmesi planlanmaktadır. Böylece, 2018 yılında 500 milyon dolarlık finansman imkanı oluşturmayı, 2019 yılında da bunu yurtiçinde ve yurtdışında vereceği garantilerle 1 milyar dolara yükseltmeyi planlıyoruz" dedi.