Antalya yabancıların gözdesi

TÜİK verilerine göre bu yılın mayıs ayında Türkiye'de bir önceki yılın aynı ayına göre konut satışı yüzde 2,7 oranında artarak 119 bin 655 olarak gerçekleşti. Konut satışlarında, İstanbul 20 bin 61 konut satışı ve yüzde 16,8 ile en yüksek paya sahip il oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 11 bin 919 konut satışı ve yüzde 10 payla Ankara, 7 bin 28 konut satışı ve yüzde 5,9 payla İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 12 konut ile Hakkari, 40 konut ile Bayburt ve 45 konut ile Şırnak oldu.

Antalya'da ise geçen yıl mayıs ayında 5 bin 243 konut satılırken bu yılın aynı ayında yüzde 5,7 oranında artışla 5 bin 542 konut satıldı. Turizm merkezi Antalya, İstanbul, Ankara ve İzmir'den sonra en yüksek paya sahip iller arasında 4'üncü sırada yer aldı. Batı Akdeniz Bölgesi'nde yer alan Isparta'da geçen yıl mayıs ayında 528 konut satılırken, bu yıl mayıs ayında konut satışında yüzde 2,8 oranında azalma kaydedildi. Gül diyarı Isparta'da 513 konut satıldı.

BURDUR'DA YÜZDE 36.4 ARTIŞ

Burdur'da ise geçen yıl mayıs ayında 275 konut satılırken bu yıl aynı dönemde konut satışı yüzde 36,4 oranında artarak 375'e yükseldi.

YABANCILARA KONUT SATIŞI

Türkiye'de yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 36,1 artarak 2 bin 415 olarak gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satışlarında, mayıs 2018'de ilk sırayı 854 konut satışıyla İstanbul alırken, 595 konut satışıyla Antalya ikinci, 141 konutla Bursa üçüncü, 108 konutla Yalova dördüncü, 96 konutla Ankara beşinci oldu.