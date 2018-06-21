Bakan Özlü: Yerli otomobilde 5 model olacak

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"YERLİ OTOMOBİL 5 MODEL OLACAK"

Bakan Faruk Özlü: "Yerli otomobilin tüketici için cazibesini artıracak teşvik sistemi olacak. Üretim maliyetleri için birtakım destekler verilecek.Dijital teknoloji eğitimi verecek 100 tematik kolej kuracağız. Yerli otomobil 5 model olacak. Ön sipariş toplasak milyon adedin üzerinde sipariş alabileceğimiz bir pazar var. Öncelikli teknolojilere odaklanmış 50 araştırma merkezi kuracağız, ihtisaslaşmış 60 bin Ar-Ge personeli yetiştireceğiz."