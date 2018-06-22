Başbakan Yardımcısı Fikri Işık Gümrük Müşavirleri ile buluştu

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli'de Doğu Marmara Gümrük Müşavirleri Derneği yönetimi ile bir araya geldi. Derince'de düzenlenen toplantıya Başbakan Yardımcısı Fikri Işık'ın yanı sıra, Dernek Başkanı Sadi Vatan ve yönetimi katıldı. Toplantıda konuşan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Doğu Marmara Gümrük Müşavirleri Derneği'nin oda statüsünde değerlendirme talebinin değerlendireceğini belirterek, "Global dünyada Obama zamanında başlayan ve günümüzde daha da hız alan güçlü bir dolar politikası var. Bunun en büyük nedeni Çin'in her geçen gün daha da güçlenerek üretimde birkaç seneye Dünya'nın bir numarası olma yolunda ilerlemesidir.

Amerika üretim gücünü kaybetmemek adına Amerika'dan giden yatırımcıların tekrar ülkelerine geri döndürmek adına pek çok vergiyi hayata geçirdi ve üreticiler de diğer ülkelerde yaptıkları yatırımlardan vaz geçerek tekrar Amerika'ya geri dönmeye başladılar. ABD'nin bu konudaki çalışmaları neticesinde global arenada üretime dayalı sıkıntılar yaşanması beklenmektedir. Bu durumun iyi yönetilebilmesi ülke çıkarları adına önemlidir. Sizler de "Doğu Marmara Gümrük Müşavirleri olarak ülkemizin 390 milyar dolarlık dış ticarette 67.5 milyar dolarla önemli bir rol üstleniyorsunuz. Yaptığınız iş uzmanlık gerektiren nitelikli bir iştir. Bundan dolayı da ülke ekonomisi adına ciddi bir rol üstleniyorsunuz" dedi.

Türkiye ekonomisine sağladıkları katkıdan bahseden Doğu Marmara Gümrük Müşavirleri Derneği Başkanı Sadi Vatan ise oda statüsünde bir dernek olarak çalışmalarını yürütmek istediklerini belirterek, "Kocaeli, Bursa-İzmir, Sakarya-Ankara düzleminde tam bir kavşak noktasında yer almaktadır. Jeopolitik konumunun sağladığı avantajlarla da her gün gelişen bir lojistik üstür. Kocaeli de ülke ekonomimize yön veren büyük yatırımların olduğu 14 organize sanayi bölgesi bulunmaktadır. Sadece Kocaeli'nde 34 liman ve iskele, 218 gümrüklü depo ve geçici depolama alanı, 2 serbest bölge bulunmaktadır. Bunun dışında Ereğli Karabük ve Zonguldak illerinde 3 liman ve 10'un üzerinde antrepo ve geçici depolama yeri bulunmaktadır. Kocaeli'ye yılda 12 binin üzerinde gemi, 750 binin üzerinde konteyner, 33 bin civarında tır giriş-çıkış yapmaktadır. Kocaeli gümrüklerinde ülkemizin 157 milyar dolar İhracatının yüzde 14,7'sini, 233 milyar dolar İthalatının yüzde 20,3'ünü ithal etmekteyiz. Bu da Türkiye dış ticaretinin yüzde 17'sine tekamül etmektedir" diye konuştu.

Kocaeli'deki gümrük müşavirlerinin çalışmaları hakkında da bilgi veren Sadi Vatan, "Kocaelimiz'de Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'nde 2018 yılında belge almaya hak kazanan arkadaşlarımız hariç olmak üzere hali hazırda 46 gümrük müşaviri ve 191 gümrük müşavir yardımcısı ve sektörde çalışan 500 civarında personel bulunmaktadır. Yukarıda bahsettiğimiz nedenlerden dolayı oda teşkilat yapısı oluşturulacağı düşünülerek 19 yıl önce çıkarılan 4458 sayılı Gümrük Kanun'unun geçici maddelerinde belirtilen ve detaya yer verilmeyen ancak 1615 sayılı Gümrük Kanunu'nun 166. maddesinde belirtildiği üzere bölge müdürlüğü nezdinde 20 kişiyi aşan izin belgesine sahip Gümrük Müşaviri olduğumuzdan İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğinden ayrı olarak Kocaeli'nin ve Doğu Marmara'nın kendi istihdamını yerinde yetiştirebilmesi adına müstakil olarak derneğimizin tanınmasını talep ve arz ediyoruz" şeklinde konuştu. Karşılıklı fikir alışverişi ile devam eden toplantı, Dernek Başkanı Sadi Vatan'ın Başbakan Yardımcısı Fikri Işık'a tablo hediye etmesi ile son buldu.