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54 yıl kapalı kalan havalimanından 422 bin yolcu taşındı

Kastamonu'da 54 yıl atıl kaldıktan sonra 2013 yılında faal hale getirilen havalimanı, aradan geçen 5 yılda 422 bin yolcuya hizmet verdi.

Giriş Tarihi: 23.6.2018 15:22 Güncelleme Tarihi: 23.6.2018 15:22
54 yıl kapalı kalan havalimanından 422 bin yolcu taşındı

Kastamonu'da 1959 yılında yapılan ancak açılışında bir pervaneli uçağın inmesinin ardından bir daha kullanılmayan havalimanının işler hale getirilmesi amacıyla 2012 yılında çalışma başlatıldı.

Yapılan 100 milyon liralık yatırımla 2013 yılının Temmuz ayında hizmete alınan Kastamonu Havalimanının açılışı, Cumhurbaşkanı tarafından "Kastamonu'nun yarım asırlık rüyasını gerçeğe dönüştürüyoruz." sözleriyle yapıldı.

Geçmişte vatandaşlar tarafından "Adı var kendisi yok" diye anılan artık her gün Türk Hava Yolları, haftada 3 gün ise Pegasus Hava Yolları tarafından 'a tarifeli uçuşlar yapılıyor.

Kastamonu'nun yanı sıra , , gibi çevre illere de hitap eden havalimanı, aradan geçen 5 yılda 422 bin yolcu tarafından kullanıldı.

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54 yıl kapalı kalan havalimanından 422 bin yolcu taşındı
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