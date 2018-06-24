2030’da turist sayısı 90 milyonu aşacak

Bu yıl turizm
de tüm zamanların rekorunu kırmaya hazırlanan Türkiye, 2030'da 90 milyonu aşarak dünyada en çok turist
alan dördüncü ülke olacak. İskoç Prof. Ian Yeoman tarafından gerçekleştirilen ve Advances in Tourism Research serisinin bir parçası olan Tomorrow's Tourist- Scenarios&Trends kitabında yayınlanan çalışmaya göre, Türkiye turizmde yıldız ülke olacak. Araştırmaya göre, 167.4 milyonla Çin ilk sırada yer alıyor. Bunu 116.7 milyonla ABD, 102.4 milyonla Fransa takip ederken Türkiye 90 milyonu aşkın turistle İspanya'yı dahi geride bırakarak en çok turist alan dördüncü ülke olacak. Türkiye'de turizmin 12 aya yayılması için yapılan çalışmalar, turizmi çeşitlendirmeye yönelik adımlar, Çin, Hindistan, Pakistan gibi dünyanın en kalabalık nüfusa sahip ülkelerin ilgisi turist sayısındaki artışı sağlayacak. ÇİNLİLER YÜKSELİŞTE Özyeğin Üniversitesi
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü M. Teoman Alemdar, jeopolitik nedenlerden dolayı olumsuz bir gelişme yaşanmadığı sürece Türkiye'nin bu rakamlara rahatlıkla ulaşabileceğini söyledi. Alemdar, "Araştırmaya göre İpek Yolu
, inanç, kültür, doğa, deniz-kum-güneş turizminde Türkiye'nin Akdeniz
'deki en önemli ülke konumunda olması ve otel arzının yeniliği de bu rakamlara erişileceğini gösteriyor" dedi. Son 10 yıl içinde dünyadaki değişimlerin Uzakdoğu merkezli olarak tespit edildiğine işaret eden Alemdar, şöyle konuştu: "Turizm ve otelcilik sektöründe Çin'in ağırlığını hissetmek artık kaçınılmaz. 2017 yılı sonu itibarıyla dünyanın en büyük markalarının Batı ülkeleri kökenli olduğunu görsek de artık dünyanın ilk 50 büyük otel grupları arasında 13 Çin kökenli otel işletmeleri yer alıyor. Ciddi şekilde büyüyen bir ekonomi ve iç turizm, uluslararası turizm talebini de artırıyor." Turizmde yaşanan yükselişin eğitim sektörüne de yansıdığını belirten Alemdar, dünyada ilk 300 içinde bulunan otellerin genel müdürlerinin yoğun bir şekilde otel işletmeciliği alanında lisans eğitiminin yanı sıra yüksek lisans ve doktora programlarına katıldığını kaydetti. GELİRDE 78.6 MİLYAR $'LA BEŞİNCİ SIRADA OLACAK Aynı
araştırmaya göre 2030'da turizm gelirleri açısından Türkiye'nin 78.6 milyar dolarla beşinci sırada yer alacağı öngörülüyor. Araştırmada ABD 223.3, Çin114, İspanya 107.6 ve Fransa'nın 93 milyar dolar gelire ulaşacağı belirtiliyor. SEKTÖRE POZİTİF ETKİSİ OLDU Bugün
yapılan seçimlerin turizme pozitif yansıdığını belirten Alemdar, "Büyük tur operatörleri 2019'da Türkiye'ye yönelik satışlarını seçimler nedeniyle bir miktar daraltacaktı. Ancak seçimler öne alınınca bu ihtimal ortadan kalktı. Erken seçimin sektöre pozitif etkisi oldu" dedi.