Borç yalanını çürüttü

Bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 7.4 ile dünyanın en hızlı büyüyen ikinci ülkesi olan Türkiye ile ilgili olarak malum çevrelerin ortaya attığı "aşırı borçluluk" iddiaları, dünyanın kabul ettiği verilerle çürütüldü. Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, sosyal medyadan paylaştığı, "Türkiye borç batağında mı?" konulu videoda, uluslararası karşılaştırmalara yer vererek çarpıcı tespitlerde bulundu.

BORÇ YÜKÜ DÜŞÜK

Şimşek'in paylaştığı verilere göre, Türkiye'nin toplam borç yükünün, gelişmiş, gelişmekte olan ülkeler ve dünya ortalamasına göre oldukça düşük ortaya çıktı. Türkiye'nin borç yükünün milli gelire oranı yüzde 142 iken, bu oran gelişmiş ülkelerde yüzde 382, gelişmekte olan ülkelerde yüzde 210 olarak gerçekleşti. Dünya genelinde ise bu oranın yüzde 318 olduğu belirlendi. 2002'de 129.6 milyar dolar dış borç, 2017'de 453.2 milyar dolara çıkarken, aynı dönemde milli gelir 23 milyar dolardan 851 milyar dolara yükseldi. Hızlı büyümenin etkisiyle dış borcun milli gelire oranı da yüzde 54.8'ten 53.3'e indi.



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Vatandaşın ve bankacılık sektörünün döviz açık pozisyonu bulunmazken, net döviz açığı 222 milyar dolar olan reel sektörün, kısa vadede ise 2 milyar dolar fazlası olduğu belirtildi. Şimşek makro ihtiyati tedbirlerle reel sektörün kur riskinin yönetilebilir hale getirildiğine dikkat çekerek, "KOBİ'lerin döviz borçlanması bazı durumlar hariç yasaklandı. Büyüklere bazı sınırlar bu yıl getirilecek" dedi.



ASGARİ ÜCRET % 112.5 ARTTI

ŞIMŞEK, paylaştığı diğer bir videoda ekonominin büyüme performansının kapsayıcılığına ilişkin verileri paylaştı. Türkiye'de inşaat sektörünün milli gelirdeki payının yüzde 7.4 olduğuna dikkat çekerek, "Türkiye parasını betona gömmedi" diyen Şimşek, yüksek büyümeye ilişkin olarak çarpıcı detayları paylaştı. 2002'de 91 bin olan otomobil satışlarının 2017'de 723 bine, beyaz eşya satışlarının 2.5 milyondan 8.5 milyona, traktör satışlarının 6 bin 332'den 72 bine çıktığına işaret eden Şimşek, reel asgari ücret artışının yüzde 112.5 olduğunu bildirdi. En düşük memur maaşının 392 liradan 2 bin 614 liraya, en düşük SSK emekli maaşının da 257 liradan bin 509 liraya çıktığına vurgu yapıldı.



2.5 TRİLYON DOLAR OLABİLİRDİK

TÜRKIYE 1994-2002 arasında ortalama yüzde 4.7, 2002- 2017 döneminde ise yüzde 5.7 büyüdü. Videoda, 1923-2016 arasında ortalama yüzde 5.7'lik bir büyüme yakalanabilseydi Türkiye'nin milli gelirde 2.3 trilyon dolarla dünyanın en büyük yedinci ülkesi haline gelebileceğine dikkat çekildi. Ayrıca Türkiye'nin AB ile arasındaki kişi başı gelir farkını 33 puan azalttığı, bu hızla gitmesi durumunda farkın 14 yılda kapatılacağı kaydedildi



PİYASALARDA İSTİKRAR BEKLENİYOR

KUR üzerinden yaratılmaya çalışılan algıya da karşılık veren Şimşek, dolardaki yükselişi şu gerekçelere bağladı: "Fed faizi yükseltiyor, daha önce bastığı parayı çekiyor. ABD Hazinesi daha fazla borçlanıyor. Dünyadaki dolar likiditesi azalıyor. Küresel ticaret savaşına ilişkin endişeler artıyor." Şimşek seçim sonrasında belirsizliğin azalacağını, reformların hızlanacağını belirterek, "Politika setimize ilişkin endişeleri giderdik. Piyasalarda istikrar bekleniyor" dedi.



ÖZEL SEKTÖR YATIRIM YAPTI

DIŞ borç stokunda 2002'de yüzde 33 olan özel sektörün payı, yüzde 70'e çıktı. Şimşek artışın gerekçelerini, "Güçlü yatırım iştahı, likidite bolluğu, şirketlerimizin dünyaya açılması ve şirket satın almaları" olarak açıkladı.