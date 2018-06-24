Yalova’ya 500 milyon dolarlık yatırım

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yıl önce Yalova
'da zengin Araplar'ın kalabileceği yer olmadığını görünce 840 odalı dev bir otelin yatırımına başlayan Karaderili Grup
, otelin etrafındaki 250 dönümlük araziye devasa bir şehir kurmak için harekete geçti. 2 bin 200 yataklı otelle birlikte Terma City
adı verilen yeni projenin yakında ruhsatı alınarak inşaata başlanacak. 150 milyon dolarlık yatırımla bu yılın sonuna doğru resmi açılışının yapılması hedeflenen otelin konut projesini doğurduğunu söyleyen Karaderili Grup Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Karaderili, Terma City'nin 250 dönüm arazi üzerine bin 600 villa ve konuttan oluşacağını ifade etti. Otele gelen misafirlerin taleplerinin yatırım kararında etkili olduğunu belirten Karaderili, "500 milyon dolarlık yatırıma ruhsatı alır almaz başlıyoruz. Bin 600 bağımsız bölümün olacağı proje için şimdiden talep geldi. Ancak ruhsattan sonra satış çalışmalarına başlamayı düşünüyoruz" dedi. TALEP MİSAFİRLERDEN GELDİ
Konutların metrekare satış fiyatının 2 bin dolar civarında olacağını söyleyen Karaderili, "Projeye talep kendiliğinden geliyor. Bizden devre mülk alan yabancı sayısı bini aştı. Onlar bize, 'Niye daire yapmıyorsunuz?' diye sormaya başladılar. Bunun üzerine proje gelişti. Otellerimizde tatil yapan yerli 100 bin kişi var. Onlardan da talep geldi" diye konuştu. KUZEY AVRUPA ÜLKELERİ İLGİLİ Projeye Kuzey Avrupa
ülkeleri vatandaşlarının da ilgisinin olduğunu söyleyen Karaderili, "Kuzey Avrupa'da yaşlı nüfusu yüksek. Sıcak ülkeleri ve termal tesisleri çok seviyorlar. Bizim devre mülklerimizde kalan bu kişiler, böyle bir projenin yapılacağını duyduklarında alabileceklerini söylediler" dedi. Terma City'den ev alanların oturmadıkları dönemlerde yerlerini otele kiraya verebileceklerini aktaran Karaderili, şunları anlattı: "Otel işletmemiz dairelerden elde edilen gelirde hak sahiplerine de ödeme yapacak. Yani bu proje hem bir ev hem de gelir getirecek bir yatırım olacak."