ATO Başkanı Baran: “Yeni Türkiye onaylandı, şimdi yerli ve milli ekonomi zamanı”

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Baran, yeni dönemin ilk Cumhurbaşkanı olarak seçilen Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nı kutlayarak, TBMM'de görev yapacak tüm siyasi parti ve milletvekillerine başarılar diledi.

Baran, "Milletimiz sandık aracılığıyla, belirsizlikle dolu dünyada, ateşi hiç düşmeyen zor bir coğrafyada Türkiye'nin istiklal ve istikbalini koruması için ihtiyacı olanın güçlü bir siyasi liderlik ve istikrar olduğunu gösterdi" ifadelerini kullandı. Baran, Türkiye'nin demokrasi tarihinin en yüksek katılımlı seçimi olan 24 Haziran seçimlerinin, tarihe ge��eceğini ve dünyaya örnek gösterileceğini söyledi. Seçimlerin huzur ortamında gerçekleşmesinin önemine dikkat çeken Baran, "Milletimiz özgür iradesiyle kendini yönetecek Cumhurbaşkanını seçmek için oy kullandı, her türlü küresel ekonomik oyuna rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arkasında olduğunu gösterdi. Kaos planları yapanlara en güzel cevabı millet verdi ve sandıktan demokrasi zaferi çıktı" şeklinde konuştu.

Milletin 16 Nisan 2017 referandumuyla onay verdiği sistemi uygulamada da görmek istediğini kaydeden Baran, Türkiye için yeni bir dönemin başladığını ifade etti. Baran, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Milletimiz güçlü bir yönetim için iradesini Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi için ortaya koydu. Yeni dönemin ilk Cumhurbaşkanı olarak seçilen Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Cumhur İttifakı'nı kutluyorum. Yeni dönemde TBMM'de görev yapacak siyasi partileri ve milletvekillerini tebrik ediyor, daha güçlü bir meclis iradesi yolunda başarılar diliyorum. Bu seçimde yeni Türkiye onaylandı. Seçim bitti şimdi yerli ve milli ekonomi zamanı başladı. Önümüzde 5 yıllık bir dönem var. Hızlı karar alınmasını ve uygulamasını sağlayacak yeni sistemin ihtiyaç duyduğu uyum yasalarının bir an önce çıkartılması ve Türkiye'nin hızını kesmeden 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine doğru ilerlemesi gerekiyor. Artık seçim geride kaldı. Şimdi siyasi görüşümüz ne olursa olsun milletimizin kararını başımızın üstüne alıp hep beraber ülkemizin, çocuklarımızın geleceği için durmadan, dinlenmeden çalışmalıyız. Gün artık 81 milyon için gün el ele, gönül gönüle verip aydınlık geleceğimize birlik ve beraberlik içinde yürüme günüdür. Ülkemizin dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girebilmesi için Ankara Ticaret Odası da üzerine düşen her türlü görevi yerine getirecektir."

