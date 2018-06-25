‘Baby’ SUV dönemi başlıyor

Küresel SUV
pazarı hız kesmeden büyüyor. İlk dört ayda toplam SUV satışları 9.86 milyon adede ulaştı. SUV'ların pazardan aldığı pay yüzde 34.2'ye yükseldi. B-SUV satışları yüzde 27.8 artarak 2.28 milyon adet oldu. Orta ölçekli SUV satışları yüzde 9.3 artışla 2.39 milyon adede, büyük SUV'lar ise yüzde 6.2 artışla 1.18 milyon adede çıktı. Bu tablo otomobil markalarını da harekete geçirdi. Daha önce SUV modeli olmayan markalar, SUV üretmeye başladı. Şu anda piyasada B, C, D, E segmentlerinde SUV araçlar bulunuyor. Ancak, bazı markalar yeni segmentlere girmek için planlar yapıyor. Bunlardan biri de SUV pazarının ilk markası olan Jeep. Geçtiğimiz günlerde 2018-2022 iş planını açıklayan Fiat Chrysler Automobiles, Jeep'in küçük bir SUV modeli üreteceğini duyurdu. Söz konusu araç dünyadaki ilk A-SUV olacak. Jeep'in B-SUV segmentindeki Renegade modelinin altında konumlandırılacak modelin 2019'da satışa sunulması bekleniyor. Jeep'in bu hamlesini diğer markaların da izleyeceği tahmin ediliyor. SUV ARAÇLARIN BOYU UZAYACAK
DÜNYADA satılan SUV'ların büyük kısmı B-SUV segmentinde yer alıyor. Avrupa'da satılan SUV'ların yüzde 37'si, Hindistan'daki SUV'ların yüzde 75'i, Çin'deki SUV'ların yüzde 19'u B-SUV modellerden oluşuyor. Günümüzde 4 bin 194 metre olan B-SUV'ların uzunluğunun 4 bin 250 ila 4 bin 300 metre olması bekleniyor. Böylece B-SUV modeller büyürken, onların yerini A-SUV'lar alacak.