Cemil Ertem: Türkiye'nin önünde pürüzsüz 5 yıl var

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Başdanışmanı Cemil Ertem, "Türkiye'nin önünde erken seçim gibi konuların gündeme gelmeyeceği pürüzsüz 5 yıl var. Bu dönemde ekonomi hedeflerine odaklanılacak, reformlara öncelik verilecek" dedi.

24 Haziran seçimlerinin ardından Reuters ile gerçekleştirdiği söyleşisinde ekonomi politikalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Ertem, şunları söyledi:

-Türkiye'nin önünde erken seçim gibi konuların gündeme gelmeyeceği pürüzsüz 5 yıl var; bu büyük fırsat; bu dönemde ekonomi hedeflerine odaklanılacak, reformlara öncelik verilecek.

-Sermaye piyasasında, maliye ve para politikasındaki kazanımlar güçlendirilecek; serbest piyasa ekonomisine dair kazanımlar korunacak.

-Para-Maliye politikalarının birlikteliği daha kararlı şekilde sağlanacak.

-TCMB piyasa gerekleri ve gerçekleri doğrultusunda adım atar. TCMB'nin bağımsızlığı esas, bu konuda şüpheye yer yok. Bütçe'nin gelir ve harcama tarafında bütçe disiplini konusunda güçlü adımlar atacağız.