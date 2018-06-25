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Cemil Ertem: 'nin önünde pürüzsüz 5 yıl var

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Başdanışmanı Cemil Ertem, "'nin önünde erken gibi konuların gündeme gelmeyeceği pürüzsüz 5 yıl var. Bu dönemde ekonomi hedeflerine odaklanılacak, reformlara öncelik verilecek" dedi.

Giriş Tarihi: 25.6.2018 17:05 Güncelleme Tarihi: 25.6.2018 17:31
Cemil Ertem: Türkiye'nin önünde pürüzsüz 5 yıl var

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Başdanışmanı Cemil Ertem, "'nin önünde erken gibi konuların gündeme gelmeyeceği pürüzsüz 5 yıl var. Bu dönemde ekonomi hedeflerine odaklanılacak, reformlara öncelik verilecek" dedi.

24 Haziran seçimlerinin ardından Reuters ile gerçekleştirdiği söyleşisinde ekonomi politikalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Ertem, şunları söyledi:

-Türkiye'nin önünde erken seçim gibi konuların gündeme gelmeyeceği pürüzsüz 5 yıl var; bu büyük fırsat; bu dönemde ekonomi hedeflerine odaklanılacak, reformlara öncelik verilecek.

-Sermaye piyasasında, maliye ve para politikasındaki kazanımlar güçlendirilecek; serbest piyasa ekonomisine dair kazanımlar korunacak.

-Para-Maliye politikalarının birlikteliği daha kararlı şekilde sağlanacak.

- piyasa gerekleri ve gerçekleri doğrultusunda adım atar. TCMB'nin bağımsızlığı esas, bu konuda şüpheye yer yok. Bütçe'nin gelir ve harcama tarafında bütçe disiplini konusunda güçlü adımlar atacağız.

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Cemil Ertem: Türkiye'nin önünde pürüzsüz 5 yıl var
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