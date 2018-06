BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'nin yeni yönetim şeklini oyladığı seçim lerden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı 'nın zaferle çıkması iş dünyasını da sevindirdi. İş dünyası temsilcileri Türkiye'nin güçlü lider, istikrar ve istikbalden yana oy kullandığını belirterek, "Halk siyasi istikrara tam not verdi. Şimdi vakit, 'meselemiz Türkiye'dir diyerek canla başla çalışma vaktidir" dedi.MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, güçlü Türkiye yolunda 24 Haziran seçimlerinin bir durak olduğunu, o duraktan da ülkenin sağ salim geçtiğini belirterek, "Halkımız bu seçimde de güçlü Türkiye güçlü lider, istikrar, adalet ve kalkınmadan yana oyunu kullanmıştır. Şimdi vakit, 'meselemiz Türkiye'dir diyerek canla başla çalışma vaktidir. Seçim öncesi ve sırasında yapılan tüm siyasi manipülasyonlara ve seçim sonuçlarına dair tahriklere rağmen halkımız, vakur duruşu ve olgunluğu ile tüm dünyaya unutulmaz bir demokrasi dersi vermiş, Türkiye'nin bekası söz konusu olduğunda, nasıl tek yürek birleştiğini kanıtlamıştır" dedi. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç de "Türk halkı büyük sağduyusu ile bir kez daha fırtınalı ve belirsiz yollar yerine, istikrarlı ve güvenli rotayı tercih etmiştir. 24 Haziran seçimleriyle Türkiye ekonomisi otoban hızına kavuşacaktır" ifadesini kullandı. İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz ise vatandaşların seçimde şer odakları ve yerli işbirlikçilerine vatanseverlik dersi verdiğin altını çizdi.Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, seçimin Türkiye demokrasi tarihi açısından yeni bir dönemin başlangıcı anlamına geldiğini belirterek, şöyle konuştu: "Halkımız, siyasi istikrara tam not verdi. Umutların pusulalara işlendiği bugünün sonucu, güçlü yürütme ve güçlü Meclis'tir. Yeni sistem le, hep birlikte yeni bir sayfa açıyoruz. Eminim ki, Cumhuriyetimizin kuruluşundaki güçlü Türkiye iradesi, bu sistemle daha da perçinlenecektir."TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, milletin iradesinin demokratik bir şekilde sandığa yansıdığını belirterek, "Olaysız ve huzur içinde gerçekleşen seçimler turizm sektörümüzü pozitif yönde etkileyecektir. Sayın Cumhurbaşkanımızı ve Meclisin yeni üyelerini kutluyor, sonuçların ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Yeni dönemde yeni rekorlar kıracağından emin olduğumuz turizm sektörüne olan desteğin artarak devam edeceğine inancımız tamdır" diye konuştu.ANADOLUAslanları İşadamları Derneği (ASKON) Başkanı Hasan Ali Cesur, kazananın demokrasi olduğunu belirterek, şöyle konuştu: "Seçim sonuçları aziz milletimizin yerli ve milli kavramlarına sahip çıktığını gösterdi. Halkımız istikrar ve istikbali önceleyerek mevcut kazanımlara sahip çıkmıştır. Türkiye Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yeni bir sürece girmiştir."TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, sonuçların bekledikleri gibi gerçekleştiğini belirterek, "Yeni sistem ile ekonomideki yapısal reformların hızlanması sağlanacak. Artık Türkiye hızlı karar alan, hızlı hareket eden bir yapıya kavuşacak bir sisteme sahip oldu. İhracattan dev yatırımlara kadar her alanda yeni bir Türkiye'ye kavuşacağız" dedi.KONUTDERBaşkanı Altan Elmas, Türk milletinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güvenini en güzel şekilde kanıtladığını ve çok güçlü bir yetki verdiğini belirterek, "Her türlü tehdide rağmen Cumhurbaşkanımızın arkasında olduğunu dünyaya kanıtladı. Yeni sisteme, ülkenin yeniden yapılandırılmasına ve Cumhur İttifakı'na verdiği yetki herkese verilmiş en güzel cevaptır. Biz iş dünyası olarak bir an önce ekonomiye odaklanılmasını ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı.