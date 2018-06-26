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Elektrikli ve hibrit araç teknolojisinde vergi düzenlemesi

tasarrufu sağlamak için geliştirilen ve elektrikli/hibrit araç teknolojisinde de kullanılan invertör ithalatında, motorlu kara taşıtlarının üretiminde kullanılması kaydıyla gümrük vergisi yüzde 0,8 olarak uygulanacak.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 26.6.2018 11:48
Elektrikli ve hibrit araç teknolojisinde vergi düzenlemesi

tasarrufu sağlamak için geliştirilen invertör ithalatında, motorlu kara taşıtlarının üretiminde kullanılması kaydıyla gümrük vergisi yüzde 0,8 olarak belirlendi.

Konuya ilişkin Bakanlar Kurulu kararı, 1 Temmuz'da yürürlüğe girmek üzere 'nin mükerrer sayısında yayımlandı. yapılan yazılı açıklamada, 'nin ihracatında lokomotif görevi gören otomotiv sektörünün değişen teknolojinin etkileriyle elektrikli/hibrit araç alanlarında da gelişim gösterdiği belirtildi.

Türkiye'de motorlu kara taşıtları tarafından salınan karbon emisyonunun azaltıcı etkisini göz önünde bulundurulduğunda ülkenin elektrikli/hibrit araç piyasasının ekonomiye olumlu etkileri olacağının değerlendirildiği ifade edilen açıklamada, bu kapsamda invertör ürününün, motorlu kara taşıtlarının imalinde kullanılmak kaydıyla gümrük vergisinin yüzde 0,8 olarak uygulanmasına karar verildiği kaydedildi.

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Elektrikli ve hibrit araç teknolojisinde vergi düzenlemesi
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