Güçlü ekonominin önü açıldı

24 Haziran seçim lerinde, Türkiye 'nin oyunu istikrarın devamından yana kullanması iş dünyası tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı. Sonuçların kendilerine geleceğin Türkiye'si için yatırım ve üretim için cesaret verdiğini söyleyen iş dünyası sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve patronlar, "Siyasi istikrarın güçlenmesi daha da güçlü bir ekonominin de önünü açacak. Artık önümüzde ülkemiz ve milletimiz için belirsizliklerin ortadan kalktığı bir dönem var. Yeni yatırımlarla birlikte üretimden ihracata, sanayiden istihdama kadar her alanda güçlü bir Türkiye için yeni bir süreç başlamış oluyor. Ülkemiz ve milletimiz için çok daha parlak bir geleceği birlikte inşa edeceğiz. Üretim, yatırım, ihracat ve istihdam açısından daha parlak bir geleceğin bizleri beklediğine inanıyoruz" değerlendirmesini yaptı.Seçim sonuçlarını değerlendiren Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu , "Artık ekonomiye, reformlara odaklanarak geleceğin büyük Türkiye'sini inşa zamanıdır" ifadesini kullandı. TÜSİAD'dan yapılan açıklamada "Sonuçlar ülkemize hayırlı olsun; şimdi toplumsal uzlaşma içinde reform zamanı" denildi. İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ise "Yeni dönemde istikrarın her açıdan korunmasına önem verilerek ekonominin ana gündem maddesi olmasını bekliyoruz" dedi.Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle yeni bir hikâyeyazacaktır. Seçimler geride kaldı, belirsizlik sona erdi. Artıkişler daha hızlı yürüyecek, bürokratik imparatorluklar yıkılacak.Üreten kesim olarak tüm gücümüzle işimize dönelim, üretime,ihracata ve bu ülkeye katkı vermeye devam edelim.: Seçimle birlikte yeni Türkiye onaylandı. Bizler için yerli ve milli ekonomi zamanı başladı. Türkiye'nin hızını kesmeden hedeflerine doğru ilerlemesi gerekiyor.: Yeni hükümet sistemi ile ülkemiz yeni bir atılım döneminin kapılarını araladı. Türkiye, üretimden istihdama, yatırımdan ihracata kadar her alanda hızlı kararlar alabilecek yapıya kavuştu.: Yatırım ortamını iyileştirecek ekonomik ve yasal makro reformların hızla hayata geçirilmesi önem taşıyor.: Ekonomideki sorunların aşılması ve kalkınma hamlesinin devamı ile uluslararası sermaye akışlarının sağlanması için reformlara dönülmeli.: Ana gündem maddemiz ekonomik istikrar olmalı. İhracat hedeflerimize ulaşabilmemiz için yapısal reformlar hızla gerçekleştirilmeli.: İstikrar ve güvenle birlikte ihracat kapıları da hızla açılacak. Yabancı sermayenin Türkiye'ye gelişi hızlanacak.: Türkiye bundan sonra daha hızlı, daha yaratıcı, daha verimli ve daha üretken olacaktır.: Toplumun bütün kesim ve sektörleri topyekûn olarak ülke sorunlarına ve menfaatlerine odaklanmalı.: Yeni hükümet, öncelikli olarak halkın sorunlarıyla ilgilenmeli ve ekonomideki yapısal reformlar bir an önce hayata geçirilmeli.Gelişmiş bir ekonomi ancakgelişmiş bir demokrasi kültürüyle mümkündür.Demokrasi ve ekonomi için uzlaşma zamanıdır: Milletimiz, ülkemizi ekonomik ve sosyal olarak daha yüksek seviyelere çıkarmak için gücü aynı iradenin eline verdi. Şimdi odaklanma ve çok çalışma zamanıdır.