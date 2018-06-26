Güçlü ekonominin önü açıldı

24 Haziran seçim
lerinde, Türkiye
'nin oyunu istikrarın devamından yana kullanması iş dünyası tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı. Sonuçların kendilerine geleceğin Türkiye'si için yatırım ve üretim için cesaret verdiğini söyleyen iş dünyası sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve patronlar, "Siyasi istikrarın güçlenmesi daha da güçlü bir ekonominin de önünü açacak. Artık önümüzde ülkemiz ve milletimiz için belirsizliklerin ortadan kalktığı bir dönem var. Yeni yatırımlarla birlikte üretimden ihracata, sanayiden istihdama kadar her alanda güçlü bir Türkiye için yeni bir süreç başlamış oluyor. Ülkemiz ve milletimiz için çok daha parlak bir geleceği birlikte inşa edeceğiz. Üretim, yatırım, ihracat ve istihdam açısından daha parlak bir geleceğin bizleri beklediğine inanıyoruz" değerlendirmesini yaptı. HEDEF BÜYÜK TÜRKİYE
Seçim sonuçlarını değerlendiren Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu
, "Artık ekonomiye, reformlara odaklanarak geleceğin büyük Türkiye'sini inşa zamanıdır" ifadesini kullandı. TÜSİAD'dan yapılan açıklamada "Sonuçlar ülkemize hayırlı olsun; şimdi toplumsal uzlaşma içinde reform zamanı" denildi. İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan
ise "Yeni dönemde istikrarın her açıdan korunmasına önem verilerek ekonominin ana gündem maddesi olmasını bekliyoruz" dedi. TÜRKİYE YENİ BİR HİKÂYE YAZACAK Nurettin ÖZDEBİR/Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı:
Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle yeni bir hikâye
yazacaktır. Seçimler geride kaldı, belirsizlik sona erdi. Artık
işler daha hızlı yürüyecek, bürokratik imparatorluklar yıkılacak.
Üreten kesim olarak tüm gücümüzle işimize dönelim, üretime,
ihracata ve bu ülkeye katkı vermeye devam edelim. İŞ DÜNYASINA İSTİKRAR DAMGASI Gürsel Baran/ /ATO YÖNETİM KURULU BAŞKANI
: Seçimle birlikte yeni Türkiye onaylandı. Bizler için yerli ve milli ekonomi zamanı başladı. Türkiye'nin hızını kesmeden hedeflerine doğru ilerlemesi gerekiyor. İbrahim BURKAY/ BTSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI
: Yeni hükümet sistemi ile ülkemiz yeni bir atılım döneminin kapılarını araladı. Türkiye, üretimden istihdama, yatırımdan ihracata kadar her alanda hızlı kararlar alabilecek yapıya kavuştu. Ahmet Erdem/YASED ULUSLARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ BAŞKANI
: Yatırım ortamını iyileştirecek ekonomik ve yasal makro reformların hızla hayata geçirilmesi önem taşıyor. Ayhan Zeytinoğlu
/ İKV YÖNETİM KURULU BAŞKANI
: Ekonomideki sorunların aşılması ve kalkınma hamlesinin devamı ile uluslararası sermaye akışlarının sağlanması için reformlara dönülmeli. Ahmet ÖKSÜZ/İTHİB YÖNETİM KURULU BAŞKANI
: Ana gündem maddemiz ekonomik istikrar olmalı. İhracat hedeflerimize ulaşabilmemiz için yapısal reformlar hızla gerçekleştirilmeli. Ceyda Erem/ CNR HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI
: İstikrar ve güvenle birlikte ihracat kapıları da hızla açılacak. Yabancı sermayenin Türkiye'ye gelişi hızlanacak. İsmail GÜLLE
/ TİM TEKSTİL SEKTÖR KURULU BAŞKANI
: Türkiye bundan sonra daha hızlı, daha yaratıcı, daha verimli ve daha üretken olacaktır. Şemsi BAYRAKTAR/ TZOB GENEL BAŞKANI
: Toplumun bütün kesim ve sektörleri topyekûn olarak ülke sorunlarına ve menfaatlerine odaklanmalı. Bendevi Palandöken/TESK GENEL BAŞKANI
: Yeni hükümet, öncelikli olarak halkın sorunlarıyla ilgilenmeli ve ekonomideki yapısal reformlar bir an önce hayata geçirilmeli. Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED):
Gelişmiş bir ekonomi ancak
gelişmiş bir demokrasi kültürüyle mümkündür.
Demokrasi ve ekonomi için uzlaşma zamanıdır Oğuz SATICI/TİM BAŞKAN ADAYI
: Milletimiz, ülkemizi ekonomik ve sosyal olarak daha yüksek seviyelere çıkarmak için gücü aynı iradenin eline verdi. Şimdi odaklanma ve çok çalışma zamanıdır.