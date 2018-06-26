Piyasa için belirsizlik sona erdi

24 Hazıran seçim
lerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın ilk turda başkan seçilmesi ve Cumhur İttifakı'nın Meclis'te çoğunluğu sağlaması piyasalara da olumlu yansıdı. Geçen haftayı 4.68 TL'den tamamlayan dolar dün güne yüzde 3'lük düşüşle 4.5375 TL'den başladı. Küresel piyasalardaki hareketin etkisiyle tekrar çıksa da uzmanlar kısa vadede 4.45 TL seviyesinin hedef olduğunu belirtiyor. 100 BİNE ÇIKAR
2 yıllık gösterge tahvilin faizi de seçim belirsizliğinin etkisiyle yüzde 19.18'den 18.84'e geriledikten sonra küresel etkilerle yüzde 19.13'e yükseldi. Borsada yüzde 3.5'lik yükselişle 99 bin 394 puana çıkan endeks, küresel satış dalgasının etkisiyle 94 bin seviyesine indi. Uzmanlar, Borsa İstanbul
'da ise 100 bin seviyesinin hedef olduğu görüşünde. İYİMSERLİK SÜRECEK
Analistler, bundan sonra ekonomi yönetiminin nasıl şekilleneceğinin takip edileceğini ifade etti. Orta vadede piyasaların yönünü ittifakın uyumu ve makro ihtiyati politikalar belirleyecek. JP Morgan yayınladığı notta, "Erdoğan ve AK Parti
'nin zaferi siyasi belirsizlikte düşüşe yol açacak" açıklaması yaptı. Denizbank Stratejisti Orkun Gödek seçimin ikinci tura kalmamasının belirsizliği ortadan kaldırdığını söyledi. GCM Menkul Uzmanı Enver Erkan ise "Yeni dönemi büyüme, gelişme ve kalkınma dönemi olacak" dedi.
Alnus Yatırım Araştırma Müdürü Yunus Kaya da "Recep Tayyip Erdoğan, siyasi taktiksel zekâsını gösterip ilk turda seçilerek, bizzat kendi inşa ettiği Türkiye'nin yeni yönetim yapısının ilk kullanıcısı oldu" dedi.