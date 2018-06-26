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in si hiç düşmedi

BARIŞ ŞİMŞEK
BARIŞ ŞİMŞEK Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 26.6.2018
Seçimin enerjisi hiç düşmedi
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın talimatı ile 24 Haziran leri için alınan önlemler sayesinde hiçbir bölgede elektrik kesintisi yaşanmadı. TEİAŞ, TEDAŞ, EÜAŞ, BOTAŞ ve ilgili 21 elektrik dağıtım şirketleri bünyesinde kurulan kriz merkezleri ve bakanlık bünyesinde kurulan özel takip merkezi 24 saat koordineli çalıştı. Seçim süresince yalnızca 'ta kötü hava koşulları nedeniyle; Bakırköy ve Yeşilköy'de de gerilim hatlarında oluşan teknik arızalar nedeniyle kısa süreli kesintiler oldu. Ancak tüm bölgelerde kesintiler hava kararmadan önce giderildi ve oy sayımına herhangi bir şekilde etki etmedi. Seçim kurullarının jeneratörleri kontrol edildi, olmayan yerler için mobil jeneratörler temin edildi.

Çağrı merkezi personel sayıları seçim günü en yüksek seviyeye çıkarıldı. Seçim günü bakım-onarım için planlı kesinti yapılmadı.
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