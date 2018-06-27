1.356 konuta 10 bin başvuru

TOKİ
, İstanbul
'da konut üretimine hızla devam ediyor. Dar ve orta gelirli vatandaşlara yönelik satışa sunulan Silivri projesine rekor talep geldiğini söyleyen TOKİ Başkanı Mehmet Ergün Turan, başvuruların 29 Haziran'a kadar devam edeceğini belirtti. İstanbul Silivri'de satışa sunulan 1.356 sosyal konuta, yaklaşık 10 bin başvurunun geldiğini söyleyen Turan, alt gelir grubuna yönelik 934 konuta 8 bin 300, orta gelir grubuna sunulan 422 konuta ise bin 460 başvurunun geldiğini söyledi.
Dar gelirliye yönelik 2+1 934 konutun 198 bin TL ve 961 TL taksitle satışa sunulduğunu belirten Turan, orta gelir grubuna yönelik 3+1 422 konutun ise 285 bin TL ve 1.958 TL taksitle satışa sunulduğunu kaydetti. Turan, ayrıca emekli vatandaşlara yüzde 25 kontenjan ayırdıklarını belirterek, alt gelir grubunda satışa sunulan 934 konutun 234 adetinin emekli vatandaşlara verileceğini bildirdi. Başvuruların 29 Haziran'a kadar ilgili kamu bankasına yapılması gerektiğini vurgulayan Turan, 11-12 Temmuz'da yapacakları kura çekimiyle konut sahibi olacakların belirleneceğini söyledi. İSTANBUL'A 157 BİN KONUT
İstanbul'da şuana kadar 157 bin 186 konut inşa ettiklerini söyleyen Turan, "İstanbul'da ayrıca 52 bin seyirci kapasiteli stat, 93 okul, 38 ticaret merkezi, 31 cami, 8 hastane ve 4 yurt inşa ettik. Geçtiğimiz yıl Kayaşehir'de satışa sunduğumuz bin 892 konut ile bu yıl satışa sunduğumuz 605 konutumuzu vatandaşlarımıza teslim ettik. TOKİ olarak Anadolu'da olduğu gibi İstanbul'da da konut üretimimize hızla devam edeceğiz" dedi.
Mahalle konsepti ile farklı gelir gruplarından vatandaşların bir araya geldiğini belirten Turan, "Silivri ve Kayaşehir projelerimiz içinden cadde geçen, etrafında tek katlı dükkânların, bisiklet yollarının, spor alanlarının, caminin ve çarşının olduğu; büyük bir meydana açılan, meydanda kafe ve restoranların bulunduğu bir mahalle konsepti yer alıyor" dedi. DÖNÜŞÜM DEVAM EDİYOR
İstanbul'da özellikle kentsel dönüşüm
projelerine devam ettiklerini belirten Turan, "İstanbul gibi kadim bir şehrin kentsel dönüşüm açısından projelendirilmesi, titizlik ve özel çalışma gerektiriyor. Başta İstanbul olmak üzere, bölgeye özel çalışmalar yürütüyoruz. Beyoğlu, Gaziosmanpaşa, Maltepe ve daha pek çok ilçede kentsel dönüşüm projeleri yürütüyoruz. Projelerimiz ile ilçelerimiz yeni bir çehreye kavuşacak, vatandaşlarımız daha sağlıklı konutlarda yaşamlarına devam edecek" ifadelerini kullandı.
Silivri'de başvuruları devam eden 1.356 konut için başvuru şartlarını hatırlatan Turan, konutlara başvuru yapacak vatandaşların, daha önce hiçbir konut sahibi olmaması gerektiğini vurguladı.