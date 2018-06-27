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Çeyrek gram cumhuriyet şu an ne kadar? - buradan takip et!

Yatırımcılarını ve meraklılarını yakından ilgilendiren bugün düşüşte. Günlerdir dalgalı bir grafik izleyen altın, bugün bir düşüş yaşıyor. ne kadar? Gram ne kadar oldu? sorularının yanıtı bu sabah saatlerinden itibaren sıkça araştırılıyor. çeyrek, gram, cumhuriyet, yarım ve fiyatında son durumu bu başlık altında derledik. Peki oldu? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 27.6.2018 09:39 Güncelleme Tarihi: 27.6.2018 09:41
27 Haziran Çeyrek gram cumhuriyet altın fiyatı şu an ne kadar? - Altın fiyatları buradan takip et!

sabahı yine en çok merak edilen konulardan birisi oldu. Bu alana yatırım yapacak olan vatandaşlar ''altın ne kadar'' sorusunun yanıtını araştırıyor. Geçtiğimiz haftayı dalgalı bir grafikle kapatan altın fiyatları bu hafta nasıl ilerliyor? Öte yandan hediyelik olarak almak isteyen kişiler ise '' ne kadar'' sorusunun yanıtını bu sayfada bulabilecekler. İşte gram, cumhuriyet, yarım, tam, ve çeyrek nda son durum...

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

300,88 TL

307,75

İşte 27 Haziran Çarşamba altın fiyatlarında son durum;

GRAM ALTIN FİYATI
188,05 TL

188,23 TL

ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.255,32

1.255,57

YARIM ALTIN FİYATI
599,89 TL

615,51 TL

CUMHURİYET ALTINI FİYATI
1.254

1.267

TAM ALTIN FİYATI
1.241,15

1.272,42

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27 Haziran Çeyrek gram cumhuriyet altın fiyatı şu an ne kadar? - Altın fiyatları buradan takip et!
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