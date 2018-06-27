27 Haziran Çeyrek gram cumhuriyet altın fiyatı şu an ne kadar? - Altın fiyatları buradan takip et!

27 Haziran sabahı altın fiyatları yine en çok merak edilen konulardan birisi oldu. Bu alana yatırım yapacak olan vatandaşlar ''altın ne kadar'' sorusunun yanıtını araştırıyor. Geçtiğimiz haftayı dalgalı bir grafikle kapatan altın fiyatları bu hafta nasıl ilerliyor? Öte yandan hediyelik olarak almak isteyen kişiler ise ''çeyrek altın ne kadar'' sorusunun yanıtını bu sayfada bulabilecekler. İşte gram, cumhuriyet, yarım, tam, ve çeyrek altın fiyatında son durum...

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

300,88 TL

307,75

İşte 27 Haziran Çarşamba altın fiyatlarında son durum;

GRAM ALTIN FİYATI

188,05 TL

188,23 TL

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.255,32

1.255,57

YARIM ALTIN FİYATI

599,89 TL

615,51 TL

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

1.254

1.267

TAM ALTIN FİYATI

1.241,15

1.272,42